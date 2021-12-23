نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رجل يقتل والدته خنقًا بعد سحلها

منذ ساعة
792
1
رجل يقتل والدته خنقًا بعد سحلها

القاهرة (صدى):

أقدم رجل مصري على قتل والدته خنقًا بعد سحلها وضربها بسبب خلافات أسرية.

وأفاد شهود العيان أن "الجاني" سحل والدته وقام بخنقها قاستغاثت بالجيران وحينما وصلوا وجدوها تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأوضح الجيران أن القاتل يعاني من اضطرابات نفسية ويهذي بكلمات غير مفهومة وكان دائم الاعتداء على والديه.

كما حاول "الجاني" أيضًا الاعتداء على والده وطارده بسكين أيضًا إلا أن الناس تمكنوا من شل حركته والسيطرة عليه وإنقاذ الأب من الموت.

وقبضت الجهات الأمنية على "الجاني" وبدأت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

قتل
الاعتداء
التحقيقات
خلافات أسرية
اضطرابات نفسية

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 789
منذ 51 دقيقة
مصر جرايمها كثرت ومخيفه أحس قلوبهم من حجر كل يوم أنصدم بقصه جديده ومريعة .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو وليد
خل ابو خرقه وانصاره يعرفون
الوفاء طبعي
والله ما هزم الفتح الا الحكم لكن الله موجود ينتقم لة من الاتحاد نادي الفساد والجاليات
الآسيوية صعبة قوية
والله ولا مئة سنة ليلحقو بالزعيم عملاق آسيا وكبيرها ولهم الضجيج والبكائيات وللزعيم البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية الهلال بطولاتة كؤوس وهم...
الروقي
وشي المخالفه لاتعيدهاوسلام ختام صادرالمركبه وسجن سنه ومن يتوسط فيه اسجنه معه
فايز بن محمد الشهري
كلمناك يا غرم لكن يقولون في تهامة ياكل عصيدة ومرق

أخر الأخبار

خبراء يتوقعون انقطاع خدمة الإنترنت في لبنان
خبراء يتوقعون انقطاع خدمة الإنترنت في لبنان
منذ 44 ثانية 1007
بالفيديو.. طبيب سعودي يجري جراحة دقيقة لجنين داخل رحم والدته
بالفيديو.. طبيب سعودي يجري جراحة دقيقة لجنين داخل رحم والدته
منذ 3 دقائق 1094
شكوى جزائية ضد حسن نصرالله على خلفية أحداث الطيونة
شكوى جزائية ضد حسن نصرالله على خلفية أحداث الطيونة
منذ 13 دقيقة 1230
بالفيديو.. النتائج السلبيَّـة المُترتبة على العمل في حال رفض إعطاء إجازة للموظف
بالفيديو.. النتائج السلبيَّـة المُترتبة على العمل في حال رفض إعطاء إجازة للموظف
منذ 18 دقيقة 1257
وفاة مشجع بعد هدف التعادل للأهلي في السوبر الإفريقي
وفاة مشجع بعد هدف التعادل للأهلي في السوبر الإفريقي
منذ 21 دقيقة 1382
مصرف الراجحي يوفر وظائف تقنية شاغرة
مصرف الراجحي يوفر وظائف تقنية شاغرة
منذ 29 دقيقة 1269
بالفيديو..استشاري: لسنا متأكدين من فاعلية اللقاح مع "أوميكرون"
بالفيديو..استشاري: لسنا متأكدين من فاعلية اللقاح مع "أوميكرون"
منذ 31 دقيقة 1243
"استشاري": هناك تغيرات مستمرة في تشخيص أمراض الروماتيزم
"استشاري": هناك تغيرات مستمرة في تشخيص أمراض الروماتيزم
منذ 32 دقيقة 1163
اقتصادي يكشف خطوات تجعل متوسط الأجر الشهري ممثلًا للواقع
اقتصادي يكشف خطوات تجعل متوسط الأجر الشهري ممثلًا للواقع
منذ 43 دقيقة 1284
شاهد..بلدية الشرقية: بدون مقابل مالي يمكم طلب الشتلات
شاهد..بلدية الشرقية: بدون مقابل مالي يمكم طلب الشتلات
منذ 47 دقيقة 1184