رجل يقتل والدته خنقًا بعد سحلها

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري على قتل والدته خنقًا بعد سحلها وضربها بسبب خلافات أسرية.
وأفاد شهود العيان أن "الجاني" سحل والدته وقام بخنقها قاستغاثت بالجيران وحينما وصلوا وجدوها تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وأوضح الجيران أن القاتل يعاني من اضطرابات نفسية ويهذي بكلمات غير مفهومة وكان دائم الاعتداء على والديه.
كما حاول "الجاني" أيضًا الاعتداء على والده وطارده بسكين أيضًا إلا أن الناس تمكنوا من شل حركته والسيطرة عليه وإنقاذ الأب من الموت.
وقبضت الجهات الأمنية على "الجاني" وبدأت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.