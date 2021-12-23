لماذا لا يشمل تأمين السيارات تركيب "الداش كام" ؟.. شركات التأمين تجيب

الرياض (صدى):
تحدث عادل العيسي المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، عن أسباب عدم اشتمال تأمين السيارات على تركيب الداش كام.
وأوضح "العيسي" أن هذا الأمر مطروح في بعض الدول وهو تأمين طويل المدى لكن هذا يتطلب تشريع خاص من الجهات المشرعة ويتطلب أيضًا التعديل بالأسعار ففي هذه الحالة تحتاج تقيمها على سنتين والطبيعي ١٢ شهر أما إذا أردت أن تمد فهذا أمر مختلف.
وأضاف عن الداش كام: "فيما يخص الداش كام فالموضوع يتعلق بأبعاد أخرى مثل سرية المعلومات وخصوصيتها وهذا يتطلب جوانب تشريعية وليس قطاع التأمين"، وذلك بحسب قناة "الإخبارية".