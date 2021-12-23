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بالفيديو..ناقد رياضي: جميع الفرق تحتاج إلى 30 سنة حتى تصل لـ "الهلال"

منذ ساعة
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بالفيديو..ناقد رياضي: جميع الفرق تحتاج إلى 30 سنة حتى تصل لـ "الهلال"

نواف السالم (صدى):
أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، على أنه توقع نتيجة مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال عصام الدين خلال حديثه في برنامج " المنتصف " :النتائج كانت متوقعة حيث أن المباريات كانت غير مرضية ولكن ننتظر مباريا أكثر إثارة.

وأضاف : الهلال يختلف عن باقي الفرق والأفضلية للهلال، حيث أن جميع الفرق تحتاج إلى 30 سنة حتى تصل لـ الهلال من ناحية البطولات.

وكانت مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قد انتهت حيث نجح فيها الهلال والنصر والأهلي والشباب والاتحاد من التأهل إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي، يومي 14 و15 فبراير 2022، على أن يكون نصف النهائي في شهر أبريل من العام ذاته

 

 

النصر
الهلال
الاتحاد
كأس خادم الحرمين
عصام الدين

التعليقات

عبدالعزيز
عبدالعزيز عدد التعليقات : 312
منذ ساعة
طيب
الآسيوية صعبة قوية
الآسيوية صعبة قوية عدد التعليقات : 3445
منذ 28 دقيقة
والله ولا مئة سنة ليلحقو بالزعيم عملاق آسيا وكبيرها ولهم الضجيج والبكائيات وللزعيم البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية الهلال بطولاتة كؤوس وهم بطولاتهم خرق مثل خرقة الصرامي وخرقة تاليسكا وسمعوني صياحكم لأنة طرب
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2666
منذ 3 دقائق
خل ابو خرقه وانصاره يعرفون

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أحدث التعليقات

ابو وليد
خل ابو خرقه وانصاره يعرفون
الوفاء طبعي
والله ما هزم الفتح الا الحكم لكن الله موجود ينتقم لة من الاتحاد نادي الفساد والجاليات
الآسيوية صعبة قوية
والله ولا مئة سنة ليلحقو بالزعيم عملاق آسيا وكبيرها ولهم الضجيج والبكائيات وللزعيم البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية الهلال بطولاتة كؤوس وهم...
الروقي
وشي المخالفه لاتعيدهاوسلام ختام صادرالمركبه وسجن سنه ومن يتوسط فيه اسجنه معه
فايز بن محمد الشهري
كلمناك يا غرم لكن يقولون في تهامة ياكل عصيدة ومرق

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