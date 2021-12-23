بالفيديو..ناقد رياضي: جميع الفرق تحتاج إلى 30 سنة حتى تصل لـ "الهلال"

نواف السالم (صدى):
أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، على أنه توقع نتيجة مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال عصام الدين خلال حديثه في برنامج " المنتصف " :النتائج كانت متوقعة حيث أن المباريات كانت غير مرضية ولكن ننتظر مباريا أكثر إثارة.
وأضاف : الهلال يختلف عن باقي الفرق والأفضلية للهلال، حيث أن جميع الفرق تحتاج إلى 30 سنة حتى تصل لـ الهلال من ناحية البطولات.
وكانت مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قد انتهت حيث نجح فيها الهلال والنصر والأهلي والشباب والاتحاد من التأهل إلى الدور المقبل.
ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي، يومي 14 و15 فبراير 2022، على أن يكون نصف النهائي في شهر أبريل من العام ذاته