أحمد السالم يتغزل في ملكة كابلي

أميرة خالد (صدى):
أثار أحمد السالم ضجة على منصات التواصل الاجتماعي لحديثه عن معايير جمال النساء في رأيه.
وتحدث أحمد السالم عن معايير الجمال في رأيه، متغزلاً في ملكة كابلي طليقته ليعتبر الجمهور أن هناك احتمالاً لعودتهما مرة أخرى.
وقال أحمد السالم: "معايير النساء ما في معايير محددة، كل واحدة لها جمالها الخاص، يعني مو ضروري الخشم مسنن والأنف كيف، يعني مثلا نادين نجيم تختلف عن ياسمين صبري، هيفاء حلوة، وياسمين صبري حلوة وملكة حلوة".
ذكر أحمد السالم مجموعة من المشاهير اللذين يتمتعون بقدر من الجمال حيث ذكر اسم ملكة كابلي من بينهن، ليعتبر البعض أن السالم يمهد لعودتهما مرة أخرى.
وكان أحمد السالم قد أعلن عن انفصاله رسميا من اليوتيوبر ملكة كابلي.