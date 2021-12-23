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أحمد السالم يتغزل في ملكة كابلي

منذ 5 ساعات
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أحمد السالم يتغزل في ملكة كابلي

أميرة خالد (صدى):

أثار أحمد السالم ضجة على منصات التواصل الاجتماعي لحديثه عن معايير جمال النساء في رأيه.

وتحدث أحمد السالم عن معايير الجمال في رأيه، متغزلاً في ملكة كابلي طليقته ليعتبر الجمهور أن هناك احتمالاً لعودتهما مرة أخرى.

وقال أحمد السالم: "معايير النساء ما في معايير محددة، كل واحدة لها جمالها الخاص، يعني مو ضروري الخشم مسنن والأنف كيف، يعني مثلا نادين نجيم تختلف عن ياسمين صبري، هيفاء حلوة، وياسمين صبري حلوة وملكة حلوة".

ذكر أحمد السالم مجموعة من المشاهير اللذين يتمتعون بقدر من الجمال حيث ذكر اسم ملكة كابلي من بينهن، ليعتبر البعض أن السالم يمهد لعودتهما مرة أخرى.

وكان أحمد السالم قد أعلن عن انفصاله رسميا من اليوتيوبر ملكة كابلي.

السالم
ملكة كابلي
أحمد السالم
طليقة أحمدالسالم

التعليقات

سعووود
سعووود عدد التعليقات : 169
منذ 45 دقيقة
مين احمد السالم ومين ملكة كابلي .. اهذه هي الصحافة هذا هو الإعلام ... ؟؟؟؟ هل هم مفكرين او علماء او ماذا ..
وش يفيدنا اخبارهم يا صدى ارفعو علومكم تراكم زودتوها

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أحدث التعليقات

محمد بن حيدر
ذا تابوت
الريان
هزولت ورب الكعبه وش ذالسوالف اكبر وصغر هذا الي فالحين فيه
ابو سعود
على كثرها الاسعار مرتفعه
واحد منصف
ما الفائدة من تطبيق الاحترازات في المساجد والمصلون يجلسون فيه دقائق فقط بينما نجد التساهل الكبير في تجمعات كبيرة والضخمة والناس يجلسون فيها بالساعات
صادوة ♣️
قال الله سبحانه وتعالى،،، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تلقو بأيديكم الى التهلكة)

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