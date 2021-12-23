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بالفيديو.. قصة أسرة سعودية يتحدث ٩ أفرادها اللغة الصينية

منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة أسرة سعودية يتحدث ٩ أفرادها اللغة الصينية

الرياض (صدى):
روى المواطن رضوان سالم قصة أسرته التي يستطيع ٩ من أفرادها التحدث باللغة الصينية وذلك بعد سفرهم إلى الصين.

وتفصيلاً، قال "رضوان" عن قصتهم: "توجهنا إلى الصين لطلب العلم واجتزنا أنا وإخواني اللغة الصينية وبعد ذلك تخصصنا في مجالات مختلفة منها الهندسة الحرارية ومنه طب صيني والكيمياء والتكنولجيا".

وتابع: "كانت من التجارب اللي نستفيد منها خلال سنوات قادمة في حياتنا وبإذن الله نعلمها لأبنائنا أيضًا استفدنا في مجالات أخرى في الرياضات وفي عام ٢٠١٧ تم اختياري كمترجم خاص للوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ".

وأضاف: "هذه المجالات كانت في صالحنا وخيارات تكتب لنا وتذكر لسنين طويلة وأشياء نفتخر بيها ويعود فيها الفضل لله ثم لوالدي وجهده ودعمه لنا".

 

الصين
الملك سلمان
اللغة الصينية
المجالات
الترجمة
الهندسة الحرارية
مترجم الوفد

التعليقات

البدوي الأخير
البدوي الأخير عدد التعليقات : 3
منذ 54 دقيقة
ضف وجهك بس قال لغة صينية قال مافيه مثل اللغة السويدية

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أحدث التعليقات

البرنس
ياأخي غور في ستين داهيه انت ومن علي شاكلتك القذرة
dfs
من اي منطقة هذا الشاعر ؟
محمدحافظ محمدقاسم
الله يرحمه ويغفر له أبواب الجنة
راجع لقدام
مشكلة لو انت ضفدع وتصير فقراوي تتلخبط عندك البوصلة وتتغير الارقام
خرقة تاليسكا مثل خرقة الصرامي
تعليق المدفعية الضجيجية،،، يفتح ايش 🤔🤔

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