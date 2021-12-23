بالفيديو.. قصة أسرة سعودية يتحدث ٩ أفرادها اللغة الصينية

الرياض (صدى):
روى المواطن رضوان سالم قصة أسرته التي يستطيع ٩ من أفرادها التحدث باللغة الصينية وذلك بعد سفرهم إلى الصين.
وتفصيلاً، قال "رضوان" عن قصتهم: "توجهنا إلى الصين لطلب العلم واجتزنا أنا وإخواني اللغة الصينية وبعد ذلك تخصصنا في مجالات مختلفة منها الهندسة الحرارية ومنه طب صيني والكيمياء والتكنولجيا".
وتابع: "كانت من التجارب اللي نستفيد منها خلال سنوات قادمة في حياتنا وبإذن الله نعلمها لأبنائنا أيضًا استفدنا في مجالات أخرى في الرياضات وفي عام ٢٠١٧ تم اختياري كمترجم خاص للوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ".
وأضاف: "هذه المجالات كانت في صالحنا وخيارات تكتب لنا وتذكر لسنين طويلة وأشياء نفتخر بيها ويعود فيها الفضل لله ثم لوالدي وجهده ودعمه لنا".