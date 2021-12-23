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معمر الإرياني: الأسلحة المرسلة للحوثيين تحد إيراني سافر لإرادة المجتمع الدولي

منذ ساعة
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معمر الإرياني: الأسلحة المرسلة للحوثيين تحد إيراني سافر لإرادة المجتمع الدولي

فهمي محمد (صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على أن الأسلحة المرسلة للحوثيين تحد إيراني سافر لإرادة المجتمع الدولي، على أن شحنة الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين قبل أن تضبطها البحرية الأمريكية تعتبر تحديا إيرانيا سافرا لإرادة المجتمع الدولي.

وقال الإرياني: "إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنة أسلحة إيرانية جديدة على متن سفينة في بحر العرب كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية، يمثل امتدادا للعدوان المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب، ومضيا في تنفيذ أجندتها التدميرية ومشروعها التوسعي في المنطقة".

وأضاف: "لعب النظام الإيراني دورا رئيسيا في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، والدفع بأداته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب في جبهات مأرب، واستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وذلك ضمن سياساته لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وتابع أن "المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبون بالقيام بمسؤولياتهم والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، التي تشكل خرقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وعلى رأسها القرار 2216، والعمل على تصنيف المليشيا جماعة إرهابية".

إيران
الحوثيين
وزير الإعلام اليمني
معمر الإرياني

التعليقات

shouban
shouban عدد التعليقات : 1
منذ 48 دقيقة
الحوثي ماينفع معه إلا الدعس لأنه مجرم ولابد من الإنفتاح في السعودية

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أحدث التعليقات

البرنس
ياأخي غور في ستين داهيه انت ومن علي شاكلتك القذرة
dfs
من اي منطقة هذا الشاعر ؟
محمدحافظ محمدقاسم
الله يرحمه ويغفر له أبواب الجنة
راجع لقدام
مشكلة لو انت ضفدع وتصير فقراوي تتلخبط عندك البوصلة وتتغير الارقام
خرقة تاليسكا مثل خرقة الصرامي
تعليق المدفعية الضجيجية،،، يفتح ايش 🤔🤔

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