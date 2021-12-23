وظائف إدارية شاغرة في السفارة البريطانية بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت السفارة البريطانية في الرياض، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمقر السفارة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط (رجال / نساء).
وأوضحت السفارة، أن المسمى الوظيفي: مستشار أول (استثمار الخدمات المالية والمهنية) (Financial and Professional Services Investment)، والمؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة، خبرة سابقة في مجال الاستثمارات وتطوير الأعمال، القدرة على العمل على جميع المستويات التنظيمية.
وتشمل المؤهلات: خبرة في تطوير العلاقات والتأثير مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية، القدرة على التنسيق والمساهمة في تطوير الإستراتيجية وتخطيط الأعمال، مهارات تقنية المعلومات واتقان تطبيقات Microsoft Office (Excel ، Word ، Outlook ، Teams)، وراتب شهري: (17،763 ريال).
وأشارت إلى أن آخر موعد للتقديم: 5 يناير 2022م، بينما للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للسفارة .