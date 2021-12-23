دراسة : تناول القهوة في الصباح يخفض من خطر أمراض القلب

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة أن تناول القهوة بانتظام في الصباح، لايزيد من خطر الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، بل يخفض من خطر قصور القلب بنسبة 5 %.
وقالت الدكتورة آنا كورينيفيتش، أخصائية أمراض القلب الروسية، إنه بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب فإن تناولهم 1-2 من فناجين القهوة يوميا سيكون له تأثير إيجابي في صحتهم.
وأضافت أنه لم يكتشف الباحثون، أي تأثير سلبي للقهوة على القلب والأوعية الدموية عند تناول القهوة باعتدال.
وأشارت إلى أن الكافيين يحسن الدورة الدموية الدقيقة ويخفض من مستوى الالتهابات المسببة لتصلب الشرايين في الجسم. كما أنه يحفز نشاط الدماغ، وهذا مهم جدا خاصة في الصباح.
ونصحت الأخصائية بشرب القهوة من دون سكر وحليب، وحينها يحصل الشخص على فائدة أكبر. مشيرة إلى أن الإضافات مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري.