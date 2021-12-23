"الشمراني": البعض يعتقد أن الكرة السعودية بدأت بعد تأسيس الهلال

طلال الغامدي (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، أن البعض يعتقد خطأ أن الكرة السعودية بدأت بعد تأسيس ومشاركات الهلال.
وتفصيلاً، قال "الشمراني" في حديثه: "النصر فاز على الهلال سبعين مباراة والهلال فاز على النصر ٦٥ مباراة الفرق ٥ مباريات هذه حقيقة والأرقام موجودة والاختلاف عن التاريخ الرياضي اشتعلت بسبب قضية التوثيق الأخيرة التي انتهت بقرار سيادي من هيئة الرياض".
وتابع: "للاسف البعض يعتقد إن رياضة كرة القدم السعودية بدأت تاريخها مع تأسيس الهلال وهذه مشكلة ما نقدر نتصدى لها فيظل البعض يعتقد أنه هذا التاريخ بدأ بالهلال ومنافستهم مع النصر طيب والباقي !!"، وذلك بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".
وعن تاريخ كرة القدم السعودية، أضاف: "هناك بطولات سابقة وأندية الرياضة والحركة الرياضية واتحاد كرة القدم الذي تم اعتماده من الفيفا كرائد للحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية ونحن لا ننتقص من أحد ولكن يجب أن نعطي كل اختصاص حقوقه".