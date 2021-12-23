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"الشمراني": البعض يعتقد أن الكرة السعودية بدأت بعد تأسيس الهلال

منذ ساعتين
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"الشمراني": البعض يعتقد أن الكرة السعودية بدأت بعد تأسيس الهلال

طلال الغامدي (صدى):

أكد الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، أن البعض يعتقد خطأ أن الكرة السعودية بدأت بعد تأسيس ومشاركات الهلال.

وتفصيلاً، قال "الشمراني" في حديثه: "النصر فاز على الهلال سبعين مباراة والهلال فاز على النصر ٦٥ مباراة الفرق ٥ مباريات هذه حقيقة والأرقام موجودة والاختلاف عن التاريخ الرياضي اشتعلت بسبب قضية التوثيق الأخيرة التي انتهت بقرار سيادي من هيئة الرياض".

وتابع: "للاسف البعض يعتقد إن رياضة كرة القدم السعودية بدأت تاريخها مع تأسيس الهلال وهذه مشكلة ما نقدر نتصدى لها فيظل البعض يعتقد أنه هذا التاريخ بدأ بالهلال ومنافستهم مع النصر طيب والباقي !!"، وذلك بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".

وعن تاريخ كرة القدم السعودية، أضاف: "هناك بطولات سابقة وأندية الرياضة والحركة الرياضية واتحاد كرة القدم الذي تم اعتماده من الفيفا كرائد للحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية ونحن لا ننتقص من أحد ولكن يجب أن نعطي كل اختصاص حقوقه".

 

النصر
الهلال
فيفا
الاتحاد السعودي لكرة القدم
كرة القدم السعودية
أحمد الشمراني

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2665
منذ ساعة
ان تعيش دور ابو خرقه وانت طحلب -- لابد ان تنشئ مستنقعات من البكش
الآسيوية صعبة قوية
الآسيوية صعبة قوية عدد التعليقات : 3442
منذ 49 دقيقة
اكيد مقهور من الزعيم لان فقيرك (فريقك) لم يحقق دوري أبطال آسيا يعني صفر آسيا وكذلك فقير (فريق) ابو خرقة والزعيم الذي تأسس بعدهم حسب كلامك حقق بطولات تساوي عمر الفريق فارفع صوتك بالبكاء والضجيج فهذا يزيد الزعيم تالقا وبريقا وتحقيق البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية
راجع لقدام
راجع لقدام عدد التعليقات : 9
منذ 46 دقيقة
مشكلة لو انت ضفدع وتصير فقراوي تتلخبط عندك البوصلة وتتغير الارقام

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أحدث التعليقات

البرنس
ياأخي غور في ستين داهيه انت ومن علي شاكلتك القذرة
dfs
من اي منطقة هذا الشاعر ؟
محمدحافظ محمدقاسم
الله يرحمه ويغفر له أبواب الجنة
راجع لقدام
مشكلة لو انت ضفدع وتصير فقراوي تتلخبط عندك البوصلة وتتغير الارقام
خرقة تاليسكا مثل خرقة الصرامي
تعليق المدفعية الضجيجية،،، يفتح ايش 🤔🤔

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