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بالفيديو.. ‏غرم العمري: لا أعرف شيء عن صفقة عبدالرحمن العبيد للهلال

منذ 3 ساعات
2008
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بالفيديو.. ‏غرم العمري: لا أعرف شيء عن صفقة عبدالرحمن العبيد للهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي، غرم العمري، أنه لا يعرف تفاصيل انضمام لاعب النصر السابق عبدالرحمن العبيد إلى نادي الهلال.

وقال غرم العمري: "لو صدقت الأخبار سيكون مكسب كبير لنادي الهلال لحاجته إن يكون فيه بديل يشيل عن ياسر الشهراني والمستويات الكبيرة التي يقدمها العبيد رغم عدم توفقه في النصر في الفترة الأخيرة ولكنه مازال صغيرًا في السن".

وأوضح العمري، أنه لو نجح الهلال في التعاقد مع هذا اللاعب سيكون مكسبًا له خاصةً أنه دخل الفترة الحرة، مضيفًا أنه ليس لديه فكرة عن الصفقة، بحسب برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC Action".

النصر
الهلال
غرم العمري
دوري المحترفين
عبدالرحمن العبيد

التعليقات

فايز بن محمد الشهري
فايز بن محمد الشهري عدد التعليقات : 256
منذ 36 دقيقة
كلمناك يا غرم لكن يقولون في تهامة ياكل عصيدة ومرق
فايز بن محمد الشهري
فايز بن محمد الشهري عدد التعليقات : 256
منذ 30 دقيقة
كلمناك يا غرم لكن يقولون في تهامة ياكل عصيدة ومرق

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أحدث التعليقات

ابو وليد
خل ابو خرقه وانصاره يعرفون
الوفاء طبعي
والله ما هزم الفتح الا الحكم لكن الله موجود ينتقم لة من الاتحاد نادي الفساد والجاليات
الآسيوية صعبة قوية
والله ولا مئة سنة ليلحقو بالزعيم عملاق آسيا وكبيرها ولهم الضجيج والبكائيات وللزعيم البطولات وإعتلاء المنصات ورفع الكؤوس المحلية والقارية الهلال بطولاتة كؤوس وهم...
الروقي
وشي المخالفه لاتعيدهاوسلام ختام صادرالمركبه وسجن سنه ومن يتوسط فيه اسجنه معه
فايز بن محمد الشهري
كلمناك يا غرم لكن يقولون في تهامة ياكل عصيدة ومرق

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