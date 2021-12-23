بالفيديو.. ‏غرم العمري: لا أعرف شيء عن صفقة عبدالرحمن العبيد للهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي، غرم العمري، أنه لا يعرف تفاصيل انضمام لاعب النصر السابق عبدالرحمن العبيد إلى نادي الهلال.
وقال غرم العمري: "لو صدقت الأخبار سيكون مكسب كبير لنادي الهلال لحاجته إن يكون فيه بديل يشيل عن ياسر الشهراني والمستويات الكبيرة التي يقدمها العبيد رغم عدم توفقه في النصر في الفترة الأخيرة ولكنه مازال صغيرًا في السن".
وأوضح العمري، أنه لو نجح الهلال في التعاقد مع هذا اللاعب سيكون مكسبًا له خاصةً أنه دخل الفترة الحرة، مضيفًا أنه ليس لديه فكرة عن الصفقة، بحسب برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC Action".