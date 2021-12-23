نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مستشار أسري يحذر الوالدين من تأثير منصات التواصل الاجتماعي

منذ 21 دقيقة
1152
1
مستشار أسري يحذر الوالدين من تأثير منصات التواصل الاجتماعي

الرياض (صدى):

أكد الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري أن مسؤولية الأسرة تضاعفت في ظل توسع منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح "السلمان" أن منصات التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على منظومة القيم الأساسية؛ لذلك يجب على الأسرة ترتيب حوارات محببة حول تلك القيم.

وكتب "السلمان" عبر حسابه على "تويتر": "مسؤولية الأسرة تضاعفت كثيراً في ظل توسع منصات التواصل الاجتماعي، فهناك تأثيرٌ كبير على منظومة القيم الأساسية: الإيمان بأركانه الستة وأركان الإسلام الخمسة و الإحسان وأسماء الله الحسنى وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك".

وأضاف المستشار الأسري: "يجدر بالأسرة أن تبادر بترتيب حوارات محببة حول تلك القيم".

القيم
منصات التواصل الاجتماعي
عبدالله السلمان
منظومة القيم
حوارات محببة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56221
منذ 10 دقائق
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
لة لم تكن مرغوبه لما تم دعوتها لحضور المهرجان
faeiz
تخطط المهم اللاعب يوافق او لا عععالعموم اذا تعاقدوا معاه فهي صفقه قوية
faeiz
والناس جالسة على بنوك حتى تصل سعر الأراضي لهذي المبالغ لاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار
طيب
faeiz
يعني بالعقل يبي يقول عشان أكرهه بعض الأسئلة غبية

أخر الأخبار

بالفيديو..بندر الرزيحان : أول بطولة للنصر في كأس الملك كانت عام 1996م
بالفيديو..بندر الرزيحان : أول بطولة للنصر في كأس الملك كانت عام 1996م
منذ 54 ثانية 1011
ارتفاع أسعار النفط رغم انتشار أوميكرون
ارتفاع أسعار النفط رغم انتشار أوميكرون
منذ 7 دقائق 1159
حقيقة فائدة الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء
حقيقة فائدة الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء
منذ 13 دقيقة 1121
مستشار أسري يحذر الوالدين من تأثير منصات التواصل الاجتماعي
مستشار أسري يحذر الوالدين من تأثير منصات التواصل الاجتماعي
منذ 21 دقيقة 1152
بالفيديو.. "الزعاق": نهاية البرد بموسم الحميمين في أواخر شهر أبريل
بالفيديو.. "الزعاق": نهاية البرد بموسم الحميمين في أواخر شهر أبريل
منذ 27 دقيقة 1255
بريدة عام 1394 هـ
بريدة عام 1394 هـ
منذ 53 دقيقة 210
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1189
العثور على ديناصور يستعد للخروج من بيضته!
العثور على ديناصور يستعد للخروج من بيضته!
منذ ساعة 552
أسعار الذهب اليوم الخميس
أسعار الذهب اليوم الخميس
منذ ساعة 1258
المسند: اليوم أجواء مربعانية نموذجية وصقيع في تلك المناطق
المسند: اليوم أجواء مربعانية نموذجية وصقيع في تلك المناطق
منذ ساعة 1422