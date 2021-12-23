مستشار أسري يحذر الوالدين من تأثير منصات التواصل الاجتماعي

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري أن مسؤولية الأسرة تضاعفت في ظل توسع منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح "السلمان" أن منصات التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على منظومة القيم الأساسية؛ لذلك يجب على الأسرة ترتيب حوارات محببة حول تلك القيم.
وكتب "السلمان" عبر حسابه على "تويتر": "مسؤولية الأسرة تضاعفت كثيراً في ظل توسع منصات التواصل الاجتماعي، فهناك تأثيرٌ كبير على منظومة القيم الأساسية: الإيمان بأركانه الستة وأركان الإسلام الخمسة و الإحسان وأسماء الله الحسنى وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك".
وأضاف المستشار الأسري: "يجدر بالأسرة أن تبادر بترتيب حوارات محببة حول تلك القيم".