العثور على ديناصور يستعد للخروج من بيضته!

بكين (صدى):
في حدث مذهل، عثر علماء على جنين ديناصور يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 66 مليون عام يستعد للخروج من بيضته.
وعثر العلماء على البيضة في مدينة غانتشو الصينية، والذي ظهر منحنياً، وهذه الوضعية لم تُشاهَد سابقاً لدى الديناصورات لكنها معروفة عند الطيور.
وأطلق على الديناصور الجنين اسم الطفل "ينغليانغ" ويُعتقد أنه من نوع ديناصورات الثيروبود، أو الأوفيرابتورسور، بدون أسنان.
ويبلغ طول "Baby Yingliang" من رأسه إلى نهاية ذيله 27 سم. وهو في البيضة التي طولها 17 سنتمترا.
ويأمل الباحثون أن تؤكد الاكتشافات الجديدة فرضيتهم حول أوجه التشابه في التطور الجنيني للديناصورات والطيور.