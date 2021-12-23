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العثور على ديناصور يستعد للخروج من بيضته!

منذ ساعتين
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العثور على ديناصور يستعد للخروج من بيضته!

بكين (صدى):
في حدث مذهل، عثر علماء على جنين ديناصور يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 66 مليون عام يستعد للخروج من بيضته.

وعثر العلماء على البيضة في مدينة غانتشو الصينية، والذي ظهر منحنياً، وهذه الوضعية لم تُشاهَد سابقاً لدى الديناصورات لكنها معروفة عند الطيور.

وأطلق على الديناصور الجنين اسم الطفل "ينغليانغ" ويُعتقد أنه من نوع ديناصورات الثيروبود، أو الأوفيرابتورسور، بدون أسنان.

ويبلغ طول "Baby Yingliang" من رأسه إلى نهاية ذيله 27 سم. وهو في البيضة التي طولها 17 سنتمترا.

ويأمل الباحثون أن تؤكد الاكتشافات الجديدة فرضيتهم حول أوجه التشابه في التطور الجنيني للديناصورات والطيور.

الصين
ديناصور
بيضة ديناصور
الثيروبود

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18943
منذ 48 دقيقة
بركي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كذابين حتى لو ارادو يضربون لبنان اخبرو حزب ابو زميره كي يختفي في الخاندق
مطر الاسود
لاحول ولا قوة الا بالله العظيم الجليل عظم الله اجركم واحسن عزائكم واجركم في مصابكم وتغمد الفقيدتين بواسع رحمته والهم ذويهما الصبر والسلوان وضفى...
ابو عمار
اوكي
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو عمار
هذا مثل اللي يناطح جبل

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