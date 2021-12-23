المسند: اليوم أجواء مربعانية نموذجية وصقيع في تلك المناطق

عادل الحربي (صدى):
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الخميس، أجواء "مربعانية" نموذجية.
وقال المسند: "اليوم سماء صافية في معظم المناطق، وأجواء باردة، والصقيع يظهر في الأماكن المفتوحة في الشمال، واستقرار جوي بوجه عام، هذا والله أعلم".
وأوضح المسند أنه في أجواء المربعانية "يظهر البخار من الفم لشدة البرودة صباحاً، وقد يظهر الندى آخر الليل وفي ساعات الصباح الأولى، وفيها تتساقط أوراق بعض الأشجار، وفي آخرها قد يظهر الفقع إذا كانت الأرض موسومة بأمطار كافية ومبكرة".
وأضاف: "وفي منتصف المربعانية تقريباً وبالتحديد في 22 ديسمبر يدخل برد الانصراف ويعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي حيث يكون البرد على أشده".