نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المسند: اليوم أجواء مربعانية نموذجية وصقيع في تلك المناطق

منذ 3 ساعات
1524
1
المسند: اليوم أجواء مربعانية نموذجية وصقيع في تلك المناطق

عادل الحربي (صدى):
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الخميس، أجواء "مربعانية" نموذجية.

وقال المسند: "اليوم سماء صافية في معظم المناطق، وأجواء باردة، والصقيع يظهر في الأماكن المفتوحة في الشمال، واستقرار جوي بوجه عام، هذا والله أعلم".

وأوضح المسند أنه في أجواء المربعانية "يظهر البخار من الفم لشدة البرودة صباحاً، وقد يظهر الندى آخر الليل وفي ساعات الصباح الأولى، وفيها تتساقط أوراق بعض الأشجار، وفي آخرها قد يظهر الفقع إذا كانت الأرض موسومة بأمطار كافية ومبكرة".

وأضاف: "وفي منتصف المربعانية تقريباً وبالتحديد في 22 ديسمبر يدخل برد الانصراف ويعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي حيث يكون البرد على أشده".

الطقس
الارصاد
المربعانية
عبدالله المسند

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15244
منذ 25 دقيقة
اليوم برد ۈ منكسر خاطر الورد ..
نوبہ شتاء ۈ ثلج ‘ وبقايا حديقہ ! *
ما بان لونَ الورد في حزة *البرد *
ضاعت ملامح بھجتہ في دقيقه


أعجبتني،هذه البيتين ولا أعلم من قائلها..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
كذابين حتى لو ارادو يضربون لبنان اخبرو حزب ابو زميره كي يختفي في الخاندق
مطر الاسود
لاحول ولا قوة الا بالله العظيم الجليل عظم الله اجركم واحسن عزائكم واجركم في مصابكم وتغمد الفقيدتين بواسع رحمته والهم ذويهما الصبر والسلوان وضفى...
ابو عمار
اوكي
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو عمار
هذا مثل اللي يناطح جبل

أخر الأخبار

"فلكية جدة": رصد نجوم الجوزاء في سماء المملكة
"فلكية جدة": رصد نجوم الجوزاء في سماء المملكة
منذ 4 ثواني 999
وظائف إدارية شاغرة في السفارة البريطانية بالرياض
وظائف إدارية شاغرة في السفارة البريطانية بالرياض
منذ 13 دقيقة 1163
غوغل تطور ساعات ذكية بالأوامر الصوتية
غوغل تطور ساعات ذكية بالأوامر الصوتية
منذ 22 دقيقة 1098
خدمة جديدة لغوغل ماب عن ازدحام الطرق
خدمة جديدة لغوغل ماب عن ازدحام الطرق
منذ 35 دقيقة 1225
دراسة : تناول القهوة في الصباح يخفض من خطر أمراض القلب
دراسة : تناول القهوة في الصباح يخفض من خطر أمراض القلب
منذ 37 دقيقة 152
بالفيديو.. ‏غرم العمري: لا أعرف شيء عن صفقة عبدالرحمن العبيد للهلال
بالفيديو.. ‏غرم العمري: لا أعرف شيء عن صفقة عبدالرحمن العبيد للهلال
منذ 42 دقيقة 1334
"الصحة العالمية" تحذر من وهم الجرعات المعززة
"الصحة العالمية" تحذر من وهم الجرعات المعززة
منذ 46 دقيقة 1448
"الشمراني": البعض يعتقد أن الكرة السعودية بدأت بعد تأسيس الهلال
"الشمراني": البعض يعتقد أن الكرة السعودية بدأت بعد تأسيس الهلال
منذ 57 دقيقة 1195
باحثون : الزهايمر يتأثر بالوسط المحيط
باحثون : الزهايمر يتأثر بالوسط المحيط
منذ 58 دقيقة 146
"الطيران المدني" تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
"الطيران المدني" تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
منذ ساعة 1456