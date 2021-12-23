شقيقة إعلامي شهير..تفاصيل جديدة بحادث دهس معلمة ووفاة ابنتيها بالرياض

عادل الحربي (صدى):
أثار حادث دهس معلمة في الرياض، والذي تسبب بوفاة طفلتيها وتعرضها لإصابات خطيرة، تعاطفا واسعا وسط ومطالبات بمحاسبة قائد السيارة المتسبب بالحادث.
والمعلمة هي "نسرين النوفل" شقيقة الإعلامي الرياضي طارق النوفل، والذي كشف أن المتسبب في الحادث كان يمارس التفحيط.
ونشر طارق النوفل صورة لابنتي شقيقته رحمهما الله، معلقا: "هنا تتحطم كل محاولات الصمود في وجه المشاعر، اللهم اشفي اختي وقرة عيني أم ياسر، وحسبي والله ونعم الوكيل على من كان السبب".
وأشار إلى أن الحادث وقع في طريق الأربعين بحي النسيم، لافتا إلى أن قوة الصدمة تسببت بارتفاعهن لمسافة 3 أمتار، ثم أوقعتهن أرضا، لتتوفى الطفلتان فيما ترقد شقيقته في العناية المركزة منذ وقوع الحادث.
اقرأ أيضا