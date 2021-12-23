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شقيقة إعلامي شهير..تفاصيل جديدة بحادث دهس معلمة ووفاة ابنتيها بالرياض

منذ 47 دقيقة
1781
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شقيقة إعلامي شهير..تفاصيل جديدة بحادث دهس معلمة ووفاة ابنتيها بالرياض

عادل الحربي (صدى):
أثار حادث دهس معلمة في الرياض، والذي تسبب بوفاة طفلتيها وتعرضها لإصابات خطيرة، تعاطفا واسعا وسط ومطالبات بمحاسبة قائد السيارة المتسبب بالحادث.

والمعلمة هي "نسرين النوفل" شقيقة الإعلامي الرياضي طارق النوفل، والذي كشف أن المتسبب في الحادث كان يمارس التفحيط.

ونشر طارق النوفل صورة لابنتي شقيقته رحمهما الله، معلقا: "هنا تتحطم كل محاولات الصمود في وجه المشاعر، اللهم اشفي اختي وقرة عيني أم ياسر، وحسبي والله ونعم الوكيل على من كان السبب".

وأشار إلى أن الحادث وقع في طريق الأربعين بحي النسيم، لافتا إلى أن قوة الصدمة تسببت بارتفاعهن لمسافة 3 أمتار، ثم أوقعتهن أرضا، لتتوفى الطفلتان فيما ترقد شقيقته في العناية المركزة منذ وقوع الحادث.

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دهس معلمة وابنتيها بالرياض

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نسرين النوفل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56211
منذ 26 دقيقة
حسبي الله على المجرم الحقير

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ما قصرت
ابو حسن العابسي
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة ويربط على قلبها ويصبرها على فراق بناتها ويعوضهم في حياتهم الجنه
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
ليه عنده شك في اسلامهم ؟

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