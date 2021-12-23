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محمد الشيخ: الأهلي مجدول ديون 65 مليون ريال
منذ 10 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15244
منذ 48 دقيقة
هذا الرجل محمد الديني،،أتوقع فيه صلة قرابه تربطه مع الممثل والمنتج السعودي،ممادو..
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15244
منذ 47 دقيقة
هذا الرجل محمد الديني،،أتوقع فيه صلة قرابه تربطه مع الممثل والمنتج السعودي،ممادو، لوجود تشابه في ملامح الوجه..
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أحدث التعليقات
ابو عمار
كذابين حتى لو ارادو يضربون لبنان اخبرو حزب ابو زميره كي يختفي في الخاندق
مطر الاسود
لاحول ولا قوة الا بالله العظيم الجليل عظم الله اجركم واحسن عزائكم واجركم في مصابكم وتغمد الفقيدتين بواسع رحمته والهم ذويهما الصبر والسلوان وضفى...
ابو عمار
اوكي
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو عمار
هذا مثل اللي يناطح جبل
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