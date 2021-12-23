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بايدن يصر على الترشح لولاية ثانية حال كان ترامب مرشحًا

منذ 3 ساعات
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بايدن يصر على الترشح لولاية ثانية حال كان ترامب مرشحًا

واشنطن (صدى):
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنّه سيكون أكثر إصرارًا على الترشّح لولاية ثانية في حال قرر دونالد ترامب خوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأجاب بايدن على سؤال عما إذا كان سيترشح لإعادة انتخابه، بـ "نعم"، مضيفا: "أنا شخص يحترم القدر كثيرًا، إذا كنتُ أتمتّع بالصحّة التي أنعم بها الآن، إذا كنتُ بصحّة جيّدة، فسأترشّح مجدّدًا".

وبسؤاله "ماذا لو كان ذلك يعني أنه سيتعين عليك مواجهة دونالد ترامب مرة أخرى؟"، قال بايدن "لمَ لا أترشّح في مواجهة دونالد ترامب إذا كان هو مرشّحًا؟ إنّ ذلك سيزيد من فرص ترشّحي".

امريكا
دونالد ترامب
الرئاسة الامريكية
جو بايدن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18943
منذ 47 دقيقة
أمريكا ٤ ٤ ٤ ٤ ٤

كل ٤ سنوات سياسة ضد

الهدف منها مص الشرق ومص الغرب معاً

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كذابين حتى لو ارادو يضربون لبنان اخبرو حزب ابو زميره كي يختفي في الخاندق
مطر الاسود
لاحول ولا قوة الا بالله العظيم الجليل عظم الله اجركم واحسن عزائكم واجركم في مصابكم وتغمد الفقيدتين بواسع رحمته والهم ذويهما الصبر والسلوان وضفى...
ابو عمار
اوكي
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو عمار
هذا مثل اللي يناطح جبل

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