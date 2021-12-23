بايدن يصر على الترشح لولاية ثانية حال كان ترامب مرشحًا

واشنطن (صدى):
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنّه سيكون أكثر إصرارًا على الترشّح لولاية ثانية في حال قرر دونالد ترامب خوض الانتخابات الرئاسية 2024.
وأجاب بايدن على سؤال عما إذا كان سيترشح لإعادة انتخابه، بـ "نعم"، مضيفا: "أنا شخص يحترم القدر كثيرًا، إذا كنتُ أتمتّع بالصحّة التي أنعم بها الآن، إذا كنتُ بصحّة جيّدة، فسأترشّح مجدّدًا".
وبسؤاله "ماذا لو كان ذلك يعني أنه سيتعين عليك مواجهة دونالد ترامب مرة أخرى؟"، قال بايدن "لمَ لا أترشّح في مواجهة دونالد ترامب إذا كان هو مرشّحًا؟ إنّ ذلك سيزيد من فرص ترشّحي".