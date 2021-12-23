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زينة تطالب أحمد عز بزيادة النفقة: "دخله 300 مليون في السنة"

منذ 8 ساعات
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زينة تطالب أحمد عز بزيادة النفقة: "دخله 300 مليون في السنة"

القاهرة (صدى):
كشف محامي الفنانة المصرية زينة، أن دخل الفنان المصري أحمد عز والد أبناء موكلته يصل لـ300 مليون جنية سنويا.

وقال المحامي معتز الدكر في تصريحات تلفزيونية، إن أحمد عز "حصل على مليون دولار خلال مشاركته في مسرحية علاء الدين والتى عرضت لمدة 3 أيام بالسعودية".

وطالب وكيل الفنانة زينة بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا، لكي يعيش الطفلان في "المستوى المناسب" على حد قوله.

يذكر أن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

مصر
زينة
احمد عز
ابناء زينة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56239
منذ 7 ساعات
اوكي
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15248
منذ 4 ساعات
مو كأن الست دي داخله على طمع، هي والمحامي بتاعها،واللا أيه العبارة ياقدع..
عبود
عبود عدد التعليقات : 2333
منذ 36 دقيقة
لها عين كمان تطالب ، كيف حملت منو وجابت الاولاد وهم مش متزوجين ؟؟؟؟؟؟؟ دي عالم صيعه يابه

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
للأسف هذا ما هو طالع على الساحة هالفترة بإزدياد ،، اللهم إكفنا الشرور والبلاوي والمصائب ماظهر منها ومابطن..
صوت مكتوم
هذا الحكم من زمان وربي يشهد قراراته فيها شكك الواحد مايبي يدخل بالنية بس راقبوا مبارياته وتعرفون خصوصا المباريات الي يكون فيها طرف الهلال...
أبو عمر
قل يالطيف ... ولاتتشمت
عبود
لها عين كمان تطالب ، كيف حملت منو وجابت الاولاد وهم مش متزوجين ؟؟؟؟؟؟؟ دي عالم صيعه يابه
ابومحمد
لو انه احد انتدية صاحب السمو ماسوى كذا الكلب

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