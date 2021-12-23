زينة تطالب أحمد عز بزيادة النفقة: "دخله 300 مليون في السنة"

القاهرة (صدى):
كشف محامي الفنانة المصرية زينة، أن دخل الفنان المصري أحمد عز والد أبناء موكلته يصل لـ300 مليون جنية سنويا.
وقال المحامي معتز الدكر في تصريحات تلفزيونية، إن أحمد عز "حصل على مليون دولار خلال مشاركته في مسرحية علاء الدين والتى عرضت لمدة 3 أيام بالسعودية".
وطالب وكيل الفنانة زينة بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا، لكي يعيش الطفلان في "المستوى المناسب" على حد قوله.
يذكر أن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.