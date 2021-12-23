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شاهد.."راعية النايلة" تخطف الأنظار في مهرجان الإبل

منذ ساعة
1839
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شاهد.."راعية النايلة" تخطف الأنظار في مهرجان الإبل

نايف السالم (صدى):
خطفت إحدى المهتمات بالإبل والتي لقبت نفسها بـ "راعية النايلة"، الأنظار في الشوط النسائي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

وأوضحت راعية النايلة وتدعى "لمياء الرويسان"، أنها مهتمة ومحبة للإبل منذ الطفولة، معتبرة أنه تم تحقيق هدفها بعد استحداث الشوط النسائي.

وأعربت لمياء عن سعادتها بمشاركة المرأة في المهرجان، قائلة: "مثل ما الرجال يحبون هذا المجال كمان المرأة تحب ذلك ولها حق المشاركة".

يذكر أن نادي الإبل أتاح المشاركة النسائية في مهرجان الملك عبدالعزيز لأول مرة هذا العام.

مهرجان الابل
مهرجان الملك عبدالعزيز
شوط نسائي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56211
منذ 32 دقيقة
بالتوفيق والنجاح ان شاء الله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ما قصرت
ابو حسن العابسي
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة ويربط على قلبها ويصبرها على فراق بناتها ويعوضهم في حياتهم الجنه
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
ليه عنده شك في اسلامهم ؟

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