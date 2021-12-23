شاهد.."راعية النايلة" تخطف الأنظار في مهرجان الإبل

نايف السالم (صدى):
خطفت إحدى المهتمات بالإبل والتي لقبت نفسها بـ "راعية النايلة"، الأنظار في الشوط النسائي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.
وأوضحت راعية النايلة وتدعى "لمياء الرويسان"، أنها مهتمة ومحبة للإبل منذ الطفولة، معتبرة أنه تم تحقيق هدفها بعد استحداث الشوط النسائي.
وأعربت لمياء عن سعادتها بمشاركة المرأة في المهرجان، قائلة: "مثل ما الرجال يحبون هذا المجال كمان المرأة تحب ذلك ولها حق المشاركة".
يذكر أن نادي الإبل أتاح المشاركة النسائية في مهرجان الملك عبدالعزيز لأول مرة هذا العام.