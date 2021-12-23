شاهد..تعليق مدير دائرة الحكام على قرارات "صلوي" في مباراة الاتحاد والفتح

ماجد محمد (صدى):
علق مانويل نافارو مدير دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أزمة الكروت الحمراء التي أشهرها الحكم خالد صلوي في مباراة الاتحاد والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ورد نافارو على سؤال: "هل رفع الكات بهذه الطريقة قانوني ومن أدبيات التحكيم؟"، قائلا: "الحكم لديه السلطة لإصدار الإجراءات التأديبية وفقا لقواعد اللعبة ولجنة الانضباط هي التي تقوم بالنظر حال وجود إشكالية".
وبخصوص التصريحات التلفزيونية لرئيس الفتح علق نافارو قائلا: "لم أسمع ما قاله وحقًا لا أهتم بما يحدث في وسائل الإعلام، لم نقدم أي شكوى بشأن هذا الموضوع، لكنني لا أعلم ما قد تقوم به لجنة الانضباط بهذا الخصوص".
وكان الحكم خالد صلوي منح كروتا بشكل مبالغ فيه حتى وصلت لحوالي 18 كارتا للاعبي الفتح، لتشهد نهاية المباراة احتجاجات من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، على قراراته.