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شاهد..تعليق مدير دائرة الحكام على قرارات "صلوي" في مباراة الاتحاد والفتح

منذ 5 ساعات
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شاهد..تعليق مدير دائرة الحكام على قرارات "صلوي" في مباراة الاتحاد والفتح

ماجد محمد (صدى):
علق مانويل نافارو مدير دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أزمة الكروت الحمراء التي أشهرها الحكم خالد صلوي في مباراة الاتحاد والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورد نافارو على سؤال: "هل رفع الكات بهذه الطريقة قانوني ومن أدبيات التحكيم؟"، قائلا: "الحكم لديه السلطة لإصدار الإجراءات التأديبية وفقا لقواعد اللعبة ولجنة الانضباط هي التي تقوم بالنظر حال وجود إشكالية".

وبخصوص التصريحات التلفزيونية لرئيس الفتح علق نافارو قائلا: "لم أسمع ما قاله وحقًا لا أهتم بما يحدث في وسائل الإعلام، لم نقدم أي شكوى بشأن هذا الموضوع، لكنني لا أعلم ما قد تقوم به لجنة الانضباط بهذا الخصوص".

وكان الحكم خالد صلوي منح كروتا بشكل مبالغ فيه حتى وصلت لحوالي 18 كارتا للاعبي الفتح، لتشهد نهاية المباراة احتجاجات من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، على قراراته.

لجنة الانضباط
الاتحاد السعودي
اتحاد الكرة
خالد صلوي
مانويل نافارو

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2925
منذ 26 دقيقة
ولجنة الانضباط لأندية الضجيج فقط
المدفعية الاتفاقيه
المدفعية الاتفاقيه عدد التعليقات : 91
منذ 22 دقيقة
الصلوي جأ للاحسا فاشل عضلا لايمكن أن يجرؤ ولن يجرؤ ان يفتحها في ملاعب الرياض
صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3440
منذ 21 دقيقة
ظالم وغشاش الله لا يوفقة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لة لم تكن مرغوبه لما تم دعوتها لحضور المهرجان
faeiz
تخطط المهم اللاعب يوافق او لا عععالعموم اذا تعاقدوا معاه فهي صفقه قوية
faeiz
والناس جالسة على بنوك حتى تصل سعر الأراضي لهذي المبالغ لاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار
طيب
faeiz
يعني بالعقل يبي يقول عشان أكرهه بعض الأسئلة غبية

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