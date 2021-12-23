سبب وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي

نواف السالم (صدى):
أثار نبأ وفاة اللاعب مخلد الرقادي، مدافع نادي مسقط العماني، المفاجئة قبيل انطلاق مباراة في الدوري المحلي ضد نادي السويق، أمس الأربعاء، حالة من الحزن في الأوساط الرياضية.
وكشفت مصادر عمانية أن مخلد الرقادي تعرض إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه، ما أدى إلى وفاته.
وكانت "صدى" قد نشرت مقطعا وثق اندهاش مذيع من الاستديو التحليلي للمباراة على القناة العمانية الرياضية، من عدم بدء المباراة في موعدها، ليتبين لاحقا وفاة مخلد الرقادي في الملعب، ويتم تأجيل المباراة.
يذكر أن مخلد الرقادي، عماني الجنسية توفي عن عمر ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضا لاعبا في المنتخب الوطني العماني.
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