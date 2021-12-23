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سبب وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي

منذ 6 ساعات
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سبب وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي

نواف السالم (صدى):
أثار نبأ وفاة اللاعب مخلد الرقادي، مدافع نادي مسقط العماني، المفاجئة قبيل انطلاق مباراة في الدوري المحلي ضد نادي السويق، أمس الأربعاء، حالة من الحزن في الأوساط الرياضية.

وكشفت مصادر عمانية أن مخلد الرقادي تعرض إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه، ما أدى إلى وفاته.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطعا وثق اندهاش مذيع من الاستديو التحليلي للمباراة على القناة العمانية الرياضية، من عدم بدء المباراة في موعدها، ليتبين لاحقا وفاة مخلد الرقادي في الملعب، ويتم تأجيل المباراة.

يذكر أن مخلد الرقادي، عماني الجنسية توفي عن عمر ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضا لاعبا في المنتخب الوطني العماني.

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مسقط
عمان
مخلد الرقادي
الدوري العماني

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15237
منذ 26 دقيقة
الله يغفر له ويرحمه.
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56212
منذ 17 دقيقة
الله يرحمه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ما قصرت
ابو حسن العابسي
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة ويربط على قلبها ويصبرها على فراق بناتها ويعوضهم في حياتهم الجنه
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
ليه عنده شك في اسلامهم ؟

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