حساب موثق ينتحل صفة الأميرة عادلة بنت عبدالله مدعيًا تقديم مساعدات

عادل الحربي (صدى):
انتحل حساب موثق صفة الأميرة عادلة بنت عبدالله آل سعود، مدعيا تقديم مساعدات للمتضررين من أزمة فيروس كورونا.
وقال صاحب الحساب المزور: "بأسمي الأميرة عادلة آل سعود، أتقدم لكم بمساعدات مالية لكل الأخوة المتضررين بجائحة كورونا، سائلين الله تعالى إن يرفع عنا وعنكم البلاء".
ومن جانبه أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن الحساب مزور رغم توثيقه، معلقا بقوله: "كورونا لها لقاح وعلاج بعون الله، ولكن المزورين الكذابين أمثالك ماهو علاجهم".
وأضاف سموه: "لمن لا زالت تنطلي عليه أكاذيب هذه الحسابات، هذا حساب رغم أنه موثق إلّا إنه مزور وليس للأميرة عادلة بنت عبدالله".