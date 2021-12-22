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بيكا غاضباً: سأعتزل المهرجانات وسأذهب مع ياسمين صبري

منذ 8 ساعات
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بيكا غاضباً: سأعتزل المهرجانات وسأذهب مع ياسمين صبري

القاهرة (صدى):
أبدى مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا غضبه من تدني نسب المشاهدة، وعدم إقبال المتابعين على الاستماع لأعماله الغنائية عبر قناته على يوتيوب.

وأوضح حمو بيكا أنه مستاء من انخفاض عدد مشاهدات أحدث أغانيه "حمله و جرايه"، قائلا: "أنا أول مرة يحصل الحوار ده معايا، إحنا بنغرق وإنتوا مش حاسين بحاجة، وأنا عندي 5 مليون مشترك، واللي يشوفني 11ألف، ده كده يبقى في مصيبة".

وتابع:"أنا مش فاهم، مخي هيضيع، أنا هقفل كل قنواتي، وهعتزل المهرجانات، صحتي كلها راحت بعد ما اشتغلت الشغلانة دي"، لافتا:"لا شايفين تمثيل ولا شايفين حاجة، خلاص هروح مع ياسمين صبري وتأخدني معها في مسلسلها".

 

 

الغناء
مسلسل
المهرجانات
ياسمين صبري
مصيبة
حمو بيكا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56221
منذ 9 دقائق
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لة لم تكن مرغوبه لما تم دعوتها لحضور المهرجان
faeiz
تخطط المهم اللاعب يوافق او لا عععالعموم اذا تعاقدوا معاه فهي صفقه قوية
faeiz
والناس جالسة على بنوك حتى تصل سعر الأراضي لهذي المبالغ لاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار
طيب
faeiz
يعني بالعقل يبي يقول عشان أكرهه بعض الأسئلة غبية

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