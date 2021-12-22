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بالفيديو .. مواطن يروي قصة تأجير أبله بـ 20 مليون لمدة يومين

منذ 7 ساعات
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بالفيديو .. مواطن يروي قصة تأجير أبله بـ 20 مليون لمدة يومين

الرياض (صدى):
سرد مالك الإبل، عبد الله بن عودة، قصة صفقة تأجير فرديات إبله بـ 20 مليون ريال لمدة يومين، والتي تمت في الكافيتريا الخاصة لملاك الإبل.

وذكر أنه خلال جلوسه جاء شخص وعرض عليه أن يستأجر أبله لكي يشارك فيها في مهرجان الإبل ويفوز على منافسيه، لافتا إلى أن الأخير قدم له شيك وطلب منه أن يكتب فيه المبلغ الذي يريده بشرط ألا يكون مبالغ فيه.

وتابع :" : كنت أنوي رفع المبلغ على "عبدالله الدبوس" حتى لا تتم الصفقة وتفاجأت بموافقته على دفع 20 مليون ريال، ولم أستطع النوم بسبب ضخامة السعر".

وأضاف أنه لا يشارك في منافسات الشتاء لذلك وافق على تأجير أبله، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

ولفت إلى أنه يعمل في مجال الإبل منذ عام 2000 ولم يصادف أي عملية غسيل أموال تتم باستخدام الإبل، مضيفا أن الإجراءات والأنظمة تمنع صفقات غسيل الأموال، كما أن أغلب ملاك الإبل هم من الأثرياء، ولديهم الكثير من العمائر والفنادق، متوقعًا أن تتخطى شهرة الإبل كرة القدم

كرة القدم
الإبل
غسيل الأموال
الأنظمةَ

التعليقات

مرزوق
مرزوق عدد التعليقات : 23
منذ ساعة
ايجار ابل بعشرون مليون ودي أعرف فاز وش إلي زاده وان مافاز اوماشارك وش نقصة سبحا الله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ما قصرت
ابو حسن العابسي
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة ويربط على قلبها ويصبرها على فراق بناتها ويعوضهم في حياتهم الجنه
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
ليه عنده شك في اسلامهم ؟

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