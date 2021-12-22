بالفيديو .. مواطن يروي قصة تأجير أبله بـ 20 مليون لمدة يومين

الرياض (صدى):
سرد مالك الإبل، عبد الله بن عودة، قصة صفقة تأجير فرديات إبله بـ 20 مليون ريال لمدة يومين، والتي تمت في الكافيتريا الخاصة لملاك الإبل.
وذكر أنه خلال جلوسه جاء شخص وعرض عليه أن يستأجر أبله لكي يشارك فيها في مهرجان الإبل ويفوز على منافسيه، لافتا إلى أن الأخير قدم له شيك وطلب منه أن يكتب فيه المبلغ الذي يريده بشرط ألا يكون مبالغ فيه.
وتابع :" : كنت أنوي رفع المبلغ على "عبدالله الدبوس" حتى لا تتم الصفقة وتفاجأت بموافقته على دفع 20 مليون ريال، ولم أستطع النوم بسبب ضخامة السعر".
وأضاف أنه لا يشارك في منافسات الشتاء لذلك وافق على تأجير أبله، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".
ولفت إلى أنه يعمل في مجال الإبل منذ عام 2000 ولم يصادف أي عملية غسيل أموال تتم باستخدام الإبل، مضيفا أن الإجراءات والأنظمة تمنع صفقات غسيل الأموال، كما أن أغلب ملاك الإبل هم من الأثرياء، ولديهم الكثير من العمائر والفنادق، متوقعًا أن تتخطى شهرة الإبل كرة القدم