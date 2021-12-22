بشرى ترد على منتقدي أمينة خليل بعد حديثها بالإنجليزية

القاهرة (صدى):
ردت الفنانة المصرية بشرى على منتقدي الفنانة أمينة بعد تعرضها للانتقادات بسبب استخدامها اللغة الإنجليزية خلال لقاء تلفزيوني.
وقالت بشرى: "والله أنا بتكلم باللغة العربية الفصحى في معظم لقاءاتي وبرضو فيه اللي بينتقد ويتنمّر، المشكلة أن التنمر جاي على حاجة المفروض تكون مشرفة وسبب فخر، لأنه دليل على إعلاء قيمة العلم والمتعلمين".
وأشارت:"لما المجتمع مش عاجبه الإنجليزي قارفين طلبة الثانوية العامة ليه بلغة تانية؟ ولا ضاع وقتنا ليه في المستوى الرفيع في الثانوية العامة ومناهجها؟".
ولفتت: "بالمناسبة مفيش دكتور ما بيستخدمش مصطلحات إنجليزي في كلامه عشان تعليمه كدا، هل بقى نرجم الأطباء اللي بيعالجونا عشان أحيانا بيتكلموا إنجليزي؟ ما هذا المنطق العجيب؟".
وتابعت:" ياريت منستخدمش التليفونات والكمبيوتر بقى عشان اللي عاملينه أجانب والكتالوجات مكتوبة أصلا بالإنجليزي".