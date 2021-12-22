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بالفيديو.. مختص تقني يحذر من نظام أندرويد لكثرة الثغرات الأمنية به

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. مختص تقني يحذر من نظام أندرويد لكثرة الثغرات الأمنية به

الرياض (صدى):
حذر مختص تقني من نظام أندرويد، وذلك لأن نظامه يحتوي على ثغرات أمنية كثيرة تتيح الفرص للمنافذ الخارجية الغير رسمية بسرقة المعلومات.

وقال:" أنه كلما زادت الوظائف والمميزات زادت الثغرات، لافتا إلى أن استخدام التطبيقات الخارجية غير جوجل بلاي يتيح الفرصة لسرقة المعلومات بشكل أكبر.

وتابع، استخدام التطبيقات من نوافذ خارجية غير رسمية يدخل الفيروسات إلى الجهاز وتقوم تلك التطبيقات بقراءة كل ما تكتبه وتفعله حيث تنقل جميع المعلومات الخاصة بالهاتف والشخص كما يمكنهم تحليل شخصية الشخص من خلال تلك المعلومات

أندرويد
ثغرات أمنية
يحذر
مختص تقني
سرقة معلومات

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4851
منذ 57 دقيقة
النظام امن ولا منه خوف

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أحدث التعليقات

محمد
حكومة العراق واقليم كردستان كيف يعني انفصل الاقليم عن العراق؟
زائر
النظام امن ولا منه خوف
جنوبيه قحطانيه❣
على إيش يعتذرون على جامعه القانون👑 احتجاجكم باطل تخططون لكن خوفكم من محامي اللاعب افشل خططكم وسمعنا صياحكك🤭✌🏻😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
المضروب صناعة شياطين إيران وحزب الشيطان في لبنان ..
نجاة محمد
ربنا يرحمه و يغفر له

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