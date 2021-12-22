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طارق العلي للمذيع : لاتجيب لي طاري هيا الشعيبي
منذ 14 ساعة
5603
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 56221
منذ 11 دقيقة
افا ما زال فيه خلاف مع هيا الشعيبي
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أحدث التعليقات
ابو عمار
لة لم تكن مرغوبه لما تم دعوتها لحضور المهرجان
faeiz
تخطط المهم اللاعب يوافق او لا عععالعموم اذا تعاقدوا معاه فهي صفقه قوية
faeiz
والناس جالسة على بنوك حتى تصل سعر الأراضي لهذي المبالغ لاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار
طيب
faeiz
يعني بالعقل يبي يقول عشان أكرهه بعض الأسئلة غبية
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