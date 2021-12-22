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سنابيه تنفعل من تصرفات بعض المشاهير
منذ 3 ساعات
1326
1
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التعليقات
برنس
عدد التعليقات : 608
منذ ساعة
قلعك الله انتى الاوله
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أحدث التعليقات
المسافر
انتم ماتشوفون الجماهير خارجة من استاد الجوهرة كيف مباراة الاتفاق؟؟ هذي جماهير الاتحاد تهتف ضد حمد الله في مباراة النصر والاتحلد.على طول صدرتوا احكامكم...
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