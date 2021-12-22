الخضيري يحذر من حقن هرمون النمو: تسبب سرطان الخصية وضعف جنسي شديد "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من هرمون النمو والهرمونات النسائية.
وقال فهد الخضيري خلال لقاء في "ديوان الملا":"الهرمونات سلاح ذو حدين وتوصف بوصفة طبية"، لافتا:"هناك هرمونات النمو التي تصرف للأطفال الذين يعانون من ضعف في النمو أو تأخر البلوغ".
وأشار:" إذا أخذ أشخاص مكملات النمو كمكمل رياضي لبناء الأجسام تسبب سرطان في الخصية وتلف في الكبد وضعف جنسي شديد جدا لأن هذا الهرمونات لها أثار صحية إذا زادت عن حدها".
وتابع:"الهرمونات النسائية التي تسوق أنها للنضارة تسبب سرطان الثدي".