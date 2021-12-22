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الخضيري يحذر من حقن هرمون النمو: تسبب سرطان الخصية وضعف جنسي شديد "فيديو"

منذ ساعة
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الخضيري يحذر من حقن هرمون النمو: تسبب سرطان الخصية وضعف جنسي شديد "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من هرمون النمو والهرمونات النسائية.

وقال فهد الخضيري خلال لقاء في "ديوان الملا":"الهرمونات سلاح ذو حدين وتوصف بوصفة طبية"، لافتا:"هناك هرمونات النمو التي تصرف للأطفال الذين يعانون من ضعف في النمو أو تأخر البلوغ".

وأشار:" إذا أخذ أشخاص مكملات النمو كمكمل رياضي لبناء الأجسام تسبب سرطان في الخصية وتلف في الكبد وضعف جنسي شديد جدا لأن هذا الهرمونات لها أثار صحية إذا زادت عن حدها".

وتابع:"الهرمونات النسائية التي تسوق أنها للنضارة تسبب سرطان الثدي".

 

سرطان الثدي
مكملات
ضعف جنسي
حقن
هرمون النمو
الهرمونات النسائية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83880
منذ 54 دقيقة
الله يشفي كل مريض

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أحدث التعليقات

المسافر
انتم ماتشوفون الجماهير خارجة من استاد الجوهرة كيف مباراة الاتفاق؟؟ هذي جماهير الاتحاد تهتف ضد حمد الله في مباراة النصر والاتحلد.على طول صدرتوا احكامكم...
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا
إبراهيم
الله المستعان

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