شاهد.. استطلاع رأي يكشف آراء المواطنين حول إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

الرياض (صدى):
كشف مواطنون عن أرائهم بشأن إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وذلك خلال استطلاع رأي أجرته قناة الإخبارية.
وقال مواطن أنه يؤيد ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أما إذا كانت أماكن مفتوحة فلا داعي لارتدائها.
ورأى مواطن أن من حصلوا على جرعات اللقاح كاملة يمكن أن لا يرتدوا الكمامة أما من لم يحصلون على الجرعات يفرض عليهم ارتدائها وتوقيع غرامات عليهم
وأيدت مواطنة إعادة فرض ارتداء الكمامة. مشيرة إلى أنها تقي من العديد من الأمراض وليس كورونا. وأيدتها أخرى قائلة أن الكمامة لا تقي من الأمراض فقط وإنما من ملوثات الجو.
-3L_eSw&s=08