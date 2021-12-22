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خيال يصاب بحالة صرع
منذ 19 ساعة
2720
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 56239
منذ ساعة
الحصان اللي جاه حالة صرع و جنون
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أحدث التعليقات
dfs
من اي منطقة هذا الشاعر ؟
محمدحافظ محمدقاسم
الله يرحمه ويغفر له أبواب الجنة
راجع لقدام
مشكلة لو انت ضفدع وتصير فقراوي تتلخبط عندك البوصلة وتتغير الارقام
خرقة تاليسكا مثل خرقة الصرامي
تعليق المدفعية الضجيجية،،، يفتح ايش 🤔🤔
الآسيوية صعبة قوية
اكيد مقهور من الزعيم لان فقيرك (فريقك) لم يحقق دوري أبطال آسيا يعني صفر آسيا وكذلك فقير (فريق) ابو خرقة والزعيم الذي تأسس بعدهم...
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