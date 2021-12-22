بالصور.. طفلة تتناول الطعام من خلال زر في معدتها

لندن (صدى):
سجلت بريطانية حالة مرضية فريدة من نوعها لطفلة تبلغ من العمر حاليًا 5 سنوات، وتعاني من صعوبة في تناول الطعام بشكل طبيعي.
وذكرت فيليبا ووالد الطفلة ماثيو أنها كانت ترضع ابنتها بشكل طبيعي لكنها لاحظت أن الأخيرة كانت تبكي في المرة الثانية من الرضاعة، فلجأت للأطباء الذين شخصوا حالتها بأنها تعاني من مرض الجزر المعدي المريئي، والذي لا يجعلها لا تتناول الطعام بالشكل الطبيعي.
وأضافت "فيليبا " أنها كانت تطعم ابنتها من خلال أنبوب في أنفها،حاليا يتحصل ابنتها على الطعام من خلال زر في بطنها يذهب مباشرة إلى أمعائها.
وأضافت أن نجلتها ستقضي شهرًا في مركز متخصص للتوحد، من أجل أن يساعد أخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التغذية وخبراء السلوك في جعل ابنتها قادرة على تناول الطعام.
كما تمنت أن تتمكن مع زوجها من تجميع الأموال اللازمة لعلاج صغيرتهم في إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.