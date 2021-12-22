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دراسة: الوحدة أخطر من السمنة و قد تسبب الوفاة

منذ ساعة
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دراسة: الوحدة أخطر من السمنة و قد تسبب الوفاة

أميرة خالد (صدى):
كشفت أبحاث أن الوحدة يمكن أن تزيد من خطر الوفاة بأكثر من تلوث الهواء والسمنة، فيما كشفت دراسة جديدة أن الخروج والاستمتاع بالطبيعة يمكن أن يقلل من الشعور بالوحدة بنسبة تصل إلى 28٪ بين سكان المدن.

وجمع باحثون في جامعة كينغز كوليدج لندن، بيانات من أشخاص يعيشون في مدن حول العالم حول الوحدة والاكتظاظ والبيئة الطبيعية والاندماج الاجتماعي، وتبين أن الأشخاص يتعاظم شعورهم بالوحدة عندما يتواجدون في مناطق اكتظاظ سكاني، ولكن إذا تمكنوا من رؤية الأشجار أو السماء، فإن هذه المشاعر انخفضت بنسبة 28%، بحسب ديلي ميل

وتوصلت النتائج إلى أنه عندما يشعر الأشخاص بأنهم منخرطون في مجتمعهم، فإن ذلك يقلل أيضًا من الشعور بالوحدة بنسبة 21%، وإذا كانوا أيضًا في الطبيعة، فإنه يتعزز بنسبة 18% أخرى.

واوضح الباحثون أن "الشعور بالوحدة يتغير فيما يتعلق بالعوامل الاجتماعية والبيئية"، موضحين أن النتائج التي تم التوصل إليها لها آثار محتملة على استراتيجيات وتدخلات الصحة العامة التي تهدف إلى تقليل عبء الوحدة على المجتمع.

الوحدة
السمنة
الوفاة

التعليقات

القناص
القناص عدد التعليقات : 140
منذ ساعة
دراسه غير موفقه العلم عند الله

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
البنت جميله بغض النظر عن التصنع والاخلاق واللي يقول ماهي جميله ماعنده نظر
ابوبدر
هلالي عاقل.. اقسم لك بالله اني احب النصر والهلال والشباب والاتحاد والاتفاق والقادسية والوحدة والنجمة والتعاون والرائد وابها وضمك والفتح والفيصلي وهجر والطائي والجبلين...
زائر
جزاهم الله خير
القناص
دراسه غير موفقه العلم عند الله
زعيم اااسيا
كانوا يطالبون بتدخل اللجان بموضوع سالم ولكن اعلام الضجيج راح يتراجعون بسبب تاليكسا راح تتدخل للجنة الانضباط وايقاف ناقتهم في مسابقة كاس الملك ومباراتهم...

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