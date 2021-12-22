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إنشاء جمعية خيرية لنقل الحيوانات الآليفة إلى ملاجئ بالمملكة

منذ ساعتين
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إنشاء جمعية خيرية لنقل الحيوانات الآليفة إلى ملاجئ بالمملكة

الرياض (صدى):
كشف بدر الطريف، المشرف العام لجمعية "رحمة" للرفق بالحيوان، عن فكرة إنشاء جمعية خيرية من أجل العناية بالحيوانات الآليفة من الاحتياجات الخاصة.

وأوضح "الطريف" أن فكرة الجمعية جاءت لحل مشكلة ظاهرة سوء التبني وتعمل على تجديد مفهوم الرفق بالحيوان بنظرة إسلامية وبصوت رسمي وبعمل مؤسسي، بحسب حواره مع موقع "العربية".

وأضاف عن الجمعية: "الجمعية تعد ملجأ للحيوانات الأليفة من القطط والكلاب التي يتم استقبالها بسبب إعاقات دائمة مثل البتر في اليدين، أو الشلل، أو الكسر وغيرها من الإعاقات التي تمنعها من العيش".

وأكد أن الجمعية غير ربحية ومرخصة رسميًا وتعمل على نشر الوعي المجتمعي تجاه حماية الحيوان والرفق به، فضلاً عن تقديم المساعدة للحيوانات المحتاجة.

 

جمعية خيرية
جمعية رحمة للرفق بالحيوان
سوء التبني
الإعاقات
الحيوانات المحتاجة
مساعدة الحيوانات

التعليقات

wer
wer عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
أكبر حيوان أليف هو فلاديمير بوتين ثم بشار الأسد هذي الحيوانات الأليفة أو ما يسمى بالقطط

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
البنت جميله بغض النظر عن التصنع والاخلاق واللي يقول ماهي جميله ماعنده نظر
ابوبدر
هلالي عاقل.. اقسم لك بالله اني احب النصر والهلال والشباب والاتحاد والاتفاق والقادسية والوحدة والنجمة والتعاون والرائد وابها وضمك والفتح والفيصلي وهجر والطائي والجبلين...
زائر
جزاهم الله خير
القناص
دراسه غير موفقه العلم عند الله
زعيم اااسيا
كانوا يطالبون بتدخل اللجان بموضوع سالم ولكن اعلام الضجيج راح يتراجعون بسبب تاليكسا راح تتدخل للجنة الانضباط وايقاف ناقتهم في مسابقة كاس الملك ومباراتهم...

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