إنشاء جمعية خيرية لنقل الحيوانات الآليفة إلى ملاجئ بالمملكة

الرياض (صدى):
كشف بدر الطريف، المشرف العام لجمعية "رحمة" للرفق بالحيوان، عن فكرة إنشاء جمعية خيرية من أجل العناية بالحيوانات الآليفة من الاحتياجات الخاصة.
وأوضح "الطريف" أن فكرة الجمعية جاءت لحل مشكلة ظاهرة سوء التبني وتعمل على تجديد مفهوم الرفق بالحيوان بنظرة إسلامية وبصوت رسمي وبعمل مؤسسي، بحسب حواره مع موقع "العربية".
وأضاف عن الجمعية: "الجمعية تعد ملجأ للحيوانات الأليفة من القطط والكلاب التي يتم استقبالها بسبب إعاقات دائمة مثل البتر في اليدين، أو الشلل، أو الكسر وغيرها من الإعاقات التي تمنعها من العيش".
وأكد أن الجمعية غير ربحية ومرخصة رسميًا وتعمل على نشر الوعي المجتمعي تجاه حماية الحيوان والرفق به، فضلاً عن تقديم المساعدة للحيوانات المحتاجة.