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يعقوب بوشهري يهاجم عاىلة الأنصاري:"خلوا الأراجوزات اللي عندكم يسترجلون"

منذ 5 ساعات
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يعقوب بوشهري يهاجم عاىلة الأنصاري:"خلوا الأراجوزات اللي عندكم يسترجلون"

أميرة خالد (صدى):
وجه يعقوب بوشهري تهديدات لعائلة فاطمة الأنصاري في مقطع فيديو أشعل منصات التواصل الاجتماعي، وعبر نجم السوشيال ميديا الكويتي الشهير عن غضبه الشديد من الحرب التي تشنها ضده عائلة طليقته.

وحذر يعقوب بوشهري عائلة الأنصاري، وذلك على خلفية حرب التصريحات المشتعلة بينه وبينهم خاصة فهد الزهراني الذي يهاجمه دائماً عبر حسابه الشخصي.

وعبر يعقوب بوشهري عن غضبه من الهجوم المستمر عليه من عائلة الأنصاري، وقال في مقطع الفيديو: "مش أنا مو زين ليش ما حجمتم روحكم عني، مش انا إنسان قليل الأدب، خلاص تحملني أنا من اليوم ورايح والله ما أنا بو خالد إن سكت.. حسيت براحة، قمتة داخل قلبي"

ووجه يعقوب بوشهري رسالة لعائلة فاطمة الأنصاري: "خلوا الأراجوزات اللي عندكم يسترجلون وحطولهم قدر كافي عاد ترا شكلهم زق الموضوع يحتاج رجال توقف المسخرة وأنا من ناحيتي زقت معي".

يعقوب بوشهري
فاطمة الأنصاري
عائلة الأنصاري

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 608
منذ ساعة
الله لا يردك انت الاول قلعتك

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