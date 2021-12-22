بالفيديو.. حليمة بولند تفاجئ جمهورها بوجهها دون فلتر

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في مقطع فيديو بدون فلتر وبملامح متغيرة عن التي اعتاد عليها الجمهور في الصور التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت حليمة بولند الفيديو الذي استعرضت من خلاله إطلالة جديدة لها وتصور نفسها باستخدام الهاتف الجوال بدون فلتر؛ ليدافع عنها عدد من المتابعين مؤكدين أنها جميلة بدون فتر منذ بداية ظهورها ولا تحتاج إلى فلتر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي هاجم فيه البعض لجوء المشاهير إلى عمليات التجميل، وأكد آخرون أنهم لم يتعرفوا عليها بسبب اختلاف ملامحها.