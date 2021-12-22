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بالفيديو.. حليمة بولند تفاجئ جمهورها بوجهها دون فلتر

منذ ساعتين
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بالفيديو.. حليمة بولند تفاجئ جمهورها بوجهها دون فلتر

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في مقطع فيديو بدون فلتر وبملامح متغيرة عن التي اعتاد عليها الجمهور في الصور التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت حليمة بولند الفيديو الذي استعرضت من خلاله إطلالة جديدة لها وتصور نفسها باستخدام الهاتف الجوال بدون فلتر؛ ليدافع عنها عدد من المتابعين مؤكدين أنها جميلة بدون فتر منذ بداية ظهورها ولا تحتاج إلى فلتر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي هاجم فيه البعض لجوء المشاهير إلى عمليات التجميل، وأكد آخرون أنهم لم يتعرفوا عليها بسبب اختلاف ملامحها.

حليمة بولند
عمليات تجميل
فلتر
فن ومشاهير

التعليقات

سعودي مخضرم
سعودي مخضرم عدد التعليقات : 265
منذ 25 دقيقة
البنت جميله بغض النظر عن التصنع والاخلاق واللي يقول ماهي جميله ماعنده نظر

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
البنت جميله بغض النظر عن التصنع والاخلاق واللي يقول ماهي جميله ماعنده نظر
ابوبدر
هلالي عاقل.. اقسم لك بالله اني احب النصر والهلال والشباب والاتحاد والاتفاق والقادسية والوحدة والنجمة والتعاون والرائد وابها وضمك والفتح والفيصلي وهجر والطائي والجبلين...
زائر
جزاهم الله خير
القناص
دراسه غير موفقه العلم عند الله
زعيم اااسيا
كانوا يطالبون بتدخل اللجان بموضوع سالم ولكن اعلام الضجيج راح يتراجعون بسبب تاليكسا راح تتدخل للجنة الانضباط وايقاف ناقتهم في مسابقة كاس الملك ومباراتهم...

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