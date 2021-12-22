شاهد.. الشاعر "فيصل منصور المفقاعي" يروي قصة لقاءه بالملك سلمان

علي القحطاني (صدى):
روى الشاعر "فيصل منصور المفقاعي"، قصة لقاءه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله مشيرًا إلى الموعد الذي رتبه له الأمير فهد بن سلمان رحمه الله.
وقال الشاعر خلال لقاءه في برنامج " وينك " : زارنا الأمير سلطان في أمريكا ونظم للأمير بندر بن سلطان حفل لافتتاح الملحق السعودي وألقيت قصيدة "قصر الحكم" ونشرت في الجرائد واطلع عليها الملك سلمان حفظه الله، واستفسر عنها.
وأضاف الشاعر : كلمت فهد بن سلمان وقال الأفضل أن تزور الملك سلمان وتشرح له القصيدة، وبالفعل رتب لي موعد، وأخذت القصيدة معي.
وتابع : عندما قابلت الملك سلمان عرضت عليه أن ألقي القصيدة ولكنه رفض وقال لي خذ القصيدة وصورها.