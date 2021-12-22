أسعار الأراضي السكنية في عدد من الأحياء

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للعقار، اليوم الأربعاء، عن أسعار المتر المربع للأراضي السكنية في عدد من أحياء الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الربع الثالث 2021.
وشهد حي النسيم الشرقي بالرياض أعلى نسبة ارتفاع في متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية بنسبة 25% ليصل إلى 1782 ريالا خلال الربع الثالث 2021 مقارنة بـ 1423 ريالا عن الربع الثاني 2021.
في حين كان سعر المتر المربع في حي الحائر بالرياض الأكثر انخفاضا بنسبة 28%.
وسجل حي حطين الأعلى في أسعار الأراضي السكنية في مدينة الرياض خلال الربع الثالث 4600 ريال للمتر المربع، والأدنى حي الحائر بسعر 141 ريالا.
في حين سجل حي الملك فهد بمكة المكرمة الأكثر ارتفاعا في سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الثالث 2021 بنسبة 27% ليصل إلى 1537 ريالا، فيما كان حي العكيشية الأكثر انخفاضا بنسبة 25%.
وكان حي بطحاء قريش الأعلى في أسعار الأراضي السكنية في مكة المكرمة خلال الربع الثالث بـ 2231 ريالا للمتر المربع، وحي العكيشية الأدنى بسعر 412 ريالا.
كما كان حي مذينب في المدينة المنورة الأكثر ارتفاعا في متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الثالث 2021 بنسبة 19% ليصل إلى 1687 ريالا، فيما سجل سعر المتر المربع في حي السكب انخفاضا بنسبة 27%.
ووصل حي الأناهي بالمدينة المنورة خلال الربع الثالث إلى 3132 ريالا للمتر المربع، والأدنى حي المندسة بسعر 153 ريالا.
وكان حي غرب الدمام الأكثر ارتفاعا في متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الثالث 2021 بنسبة 29% ليصل إلى 2566 ريالا، فيما كان سعر المتر المربع في حي الراكة الشمالية الأكثر انخفاضا بـ28%.
وبلغت أسعار الأراضي السكنية في حي غرب الدمام خلال الربع الثالث 2566 ريالا للمتر مربع، والأدنى حي الفرسان بسعر 1061 ريالا.