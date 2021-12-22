نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أسعار الأراضي السكنية في عدد من الأحياء

منذ 11 ساعة
15585
1
أسعار الأراضي السكنية في عدد من الأحياء

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للعقار، اليوم الأربعاء، عن أسعار المتر المربع للأراضي السكنية في عدد من أحياء الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الربع الثالث 2021.

وشهد حي النسيم الشرقي بالرياض أعلى نسبة ارتفاع في متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية بنسبة 25% ليصل إلى 1782 ريالا خلال الربع الثالث 2021 مقارنة بـ 1423 ريالا عن الربع الثاني 2021.

في حين كان سعر المتر المربع في حي الحائر بالرياض الأكثر انخفاضا بنسبة 28%.

وسجل حي حطين الأعلى في أسعار الأراضي السكنية في مدينة الرياض خلال الربع الثالث 4600 ريال للمتر المربع، والأدنى حي الحائر بسعر 141 ريالا.

في حين سجل حي الملك فهد بمكة المكرمة الأكثر ارتفاعا في سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الثالث 2021 بنسبة 27% ليصل إلى 1537 ريالا، فيما كان حي العكيشية الأكثر انخفاضا بنسبة 25%.

وكان حي بطحاء قريش الأعلى في أسعار الأراضي السكنية في مكة المكرمة خلال الربع الثالث بـ 2231 ريالا للمتر المربع، وحي العكيشية الأدنى بسعر 412 ريالا.

كما كان حي مذينب في المدينة المنورة الأكثر ارتفاعا في متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الثالث 2021 بنسبة 19% ليصل إلى 1687 ريالا، فيما سجل سعر المتر المربع في حي السكب انخفاضا بنسبة 27%.

ووصل حي الأناهي بالمدينة المنورة خلال الربع الثالث إلى 3132 ريالا للمتر المربع، والأدنى حي المندسة بسعر 153 ريالا.

وكان حي غرب الدمام الأكثر ارتفاعا في متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الثالث 2021 بنسبة 29% ليصل إلى 2566 ريالا، فيما كان سعر المتر المربع في حي الراكة الشمالية الأكثر انخفاضا بـ28%.

وبلغت أسعار الأراضي السكنية في حي غرب الدمام خلال الربع الثالث 2566 ريالا للمتر مربع، والأدنى حي الفرسان بسعر 1061 ريالا.

الرياض
الأحياء
الهيئة العامة للعقار
الأراضي السكنية
حي الحائر

التعليقات

سعد بُلع
سعد بُلع عدد التعليقات : 76
منذ 7 دقائق
كلام غير صحيح حي حطين وصل سعر المتر 7000 ريال والبائع يرفض البيع !!!!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الحمد لله على السلامة يا معيد صدى
عندما يغيب المساء
الله يشفيه
الزعيم الهلالي
فيتو لا يروح
fsh
وخير يا طير نصف الكرة الارضية اصيبت بكورونا
جنوبيه قحطانيه❣
ياالله😥💔الله يرحمه وموتى المسلمين 🤲

أخر الأخبار

سبب وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي
سبب وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي
منذ 11 دقيقة 1249
جراحة نادرة لمريض يعاني عيبا خلقيا بـ "النعيرية العام"
جراحة نادرة لمريض يعاني عيبا خلقيا بـ "النعيرية العام"
منذ 20 دقيقة 1115
التحالف ينفذ ضربات جوية دقيقة في صنعاء
التحالف ينفذ ضربات جوية دقيقة في صنعاء
منذ 32 دقيقة 1165
بعد إصابة طبيب الفريق.. النصر يكشف نتيجة فحوصات كورونا للجميع
بعد إصابة طبيب الفريق.. النصر يكشف نتيجة فحوصات كورونا للجميع
منذ 33 دقيقة 1222
الأمير خالد بن سلمان يلتقي بالرئيس اليمني
الأمير خالد بن سلمان يلتقي بالرئيس اليمني
منذ ساعة 1342
بالفيديو .. مواطن يروي قصة تأجير أبله بـ 20 مليون لمدة يومين
بالفيديو .. مواطن يروي قصة تأجير أبله بـ 20 مليون لمدة يومين
منذ ساعة 1918
إصابة حنان ترك وزوجها بفيروس كورونا 
إصابة حنان ترك وزوجها بفيروس كورونا 
منذ ساعة 423
"الشؤون البلدية " توضح أبرز مخالفات قاعات الافراح للإجراءات الاحترازية
"الشؤون البلدية " توضح أبرز مخالفات قاعات الافراح للإجراءات الاحترازية
منذ ساعة 1324
بيكا غاضباً: سأعتزل المهرجانات وسأذهب مع ياسمين صبري
بيكا غاضباً: سأعتزل المهرجانات وسأذهب مع ياسمين صبري
منذ ساعة 508
"نادي الإبل" يعلن رصد 3 حالات عبث في فئة الفردي ويستبعدها من المنافسة
"نادي الإبل" يعلن رصد 3 حالات عبث في فئة الفردي ويستبعدها من المنافسة
منذ ساعة 1243