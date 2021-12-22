نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مفتي المملكة: ابتلي العالم في هذا الزمن بجرأة ماجنة ودعاوى باطلة وشعارات فاسدة

منذ 14 ساعة
14982
1
مفتي المملكة: ابتلي العالم في هذا الزمن بجرأة ماجنة ودعاوى باطلة وشعارات فاسدة

الرياض (صدى):
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، موقف المملكة العربية السعودية الثابت تجاه تحفظها على نص قرار الأمم المتحدة بسبب مصطلحات "الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتعارضها مع هويتها العربية والإسلامية التاريخية".

وقال: إن جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى، فأصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله تعالى، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة، مستشهداً بقول الله تعالى:(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أزواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)، والله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم الله، من أجل ذلك حرّم الله الفواحش فقال تعالى: ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ).

وأضاف: ولقد ابتلي العالم بأسره في هذا الزمن بجرأة ماجنة، ودعاوى باطلة، وشعارات فاسدة، وانحراف مقيت، يراد منه تجريد الإنسان من إنسانيته، ومن أرقى خصائصه التي أكرمه الله تعالى بها، وفضّله بها على كثير ممن خلق تفضيلا، فقال سبحانه: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا).

وأوضح سماحته أن الله تعالى بين في كتابه الكريم ما فعل بقوم لوط لما ارتكبوا أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى، فأنزل تعالى عليهم سخطه وعذابه الشديد لشناعة جريمتهم النكراء، مستشهداً بقوله تعالى: (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)، وقوله تعالى:( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِين)، وقوله تعالى :( فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد).

كما استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من يفعل هذه الجريمة الشنعاء: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من تولى غير مواليه، لعن الله من كمه أعمى عن السبيل، لعن الله من وقع على بهيمة، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط) ثلاثا، أخرجه الإمام أحمد وإسناده حسن.

واستشهد سماحته بقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات)، وقوله رحمه الله:(ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك، وقلب ديارهم عليهم، والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، وطمس أعينهم، وعذّبهم وجعل عذابهم مستمرا فنكّل بهم نكالا لم ينكّله بأمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عُملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها).

واختتم سماحة مفتي عام المملكة قوله: والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتؤكد بحزم موقفها تجاه هذه الدعاوى الباطلة والشعارات المشينة على أن حقوق الإنسان عامة، وما فيها من معاني الخير والرحمة والعدل والصلاح، هي في شرع الله أولاً وآخراً، لا في الأهواء المنحرفة المورثة للفساد في الأرض، كما قال تعالى:(ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ )، وقوله سبحانه:(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ).

وسأل سماحته الله تعالى أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة ومكروه، قال تعالى (والله يُرِيدُ أن يتوب عليكم ويريد الّذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً).

مفتي عام المملكة
هيئة كبار العلماء
آل الشيخ
العالم
الميول الجنسية
شعارات فاسدة

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2111
منذ ساعة
جزاك الله خيرا سماحة المفتي وتقبل الله دعواتك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المللل
مين دعاها وجابها بطيارة خاصه ذهاب واياب وين تعشت وعند مين نامت
بلبل البحر
الله يشفيها
بلبل البحر
أغرب أو أقرب؟
بلبل البحر
معليش يا بشرى العلم باللغة الثانية شيء والجمع بين اللغتين في الحياة اليومية شيء ثاني.. كل جنس يعتز بلغته ..الاستعراض لا يكون على حساب...
بلبل البحر
الله يشفيكم جميعا ويعينكم على هذه المصيبة

أخر الأخبار

توضيح من "توكلنا" بخصوص إضافة تصريح "منع التجول"
توضيح من "توكلنا" بخصوص إضافة تصريح "منع التجول"
منذ 15 دقيقة 1158
ممرضة تقتل 4 مرضى!
ممرضة تقتل 4 مرضى!
منذ 37 دقيقة 182
شاهد..تعليق مدير دائرة الحكام على قرارات "صلوي" في مباراة الاتحاد والفتح
شاهد..تعليق مدير دائرة الحكام على قرارات "صلوي" في مباراة الاتحاد والفتح
منذ 46 دقيقة 1261
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد حزب الله الإرهابي بقوة ضاربة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد حزب الله الإرهابي بقوة ضاربة
منذ ساعة 1213
بعد محاولة استهداف جازان.. التحالف ينفذ ضربات موجعة للحوثي
بعد محاولة استهداف جازان.. التحالف ينفذ ضربات موجعة للحوثي
منذ ساعة 1352
مصر.. قرار رئاسي يفاجئ المقبلين على الزواج
مصر.. قرار رئاسي يفاجئ المقبلين على الزواج
منذ ساعتين 1529
حساب موثق ينتحل صفة الأميرة عادلة بنت عبدالله مدعيًا تقديم مساعدات
حساب موثق ينتحل صفة الأميرة عادلة بنت عبدالله مدعيًا تقديم مساعدات
منذ ساعتين 1309
إغلاق مدرسة بالباحة بعد اكتشاف 10 حالات كورونا
إغلاق مدرسة بالباحة بعد اكتشاف 10 حالات كورونا
منذ ساعتين 1396
دهس معلمة وابنتيها بالرياض
دهس معلمة وابنتيها بالرياض
منذ ساعتين 2087
سبب وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي
سبب وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي
منذ 3 ساعات 2516