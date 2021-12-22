بالفيديو.. "وافي": حق المشتري عند تأخير استلام العقار "7 بالمائة" عن اليوم الواحد

الرياض (صدى):
أوضح مساعد الأمين العام للشؤون القانونية والتنظيمية لبرنامج "وافي"،أنس المزروع، أن هناك حق قائم للمشتري في حال التاخر في استلام العقار، "7 بالمائة" عن اليوم الواحد.
وكشف المزروع خلال حديثه في برنامج " يا هلا " كيفية حصول الحاجز على تعويض "7 بالمائة" عن اليوم الواحد تأخير في تسليم العقار.
وقال المزروع إن 7% هي متوسط الأجرة الثانوية التي دفعها، كأنك أجرتها للمطور مدة سنة كاملة، والمطور يطالب بها المشتري، وأحكام موافي لديها عقود منظمة تحمي المشتري.
وأشار إلى أن هناك أسباب غير مقبولة لتأخير المطور للمشروع المسند إليه، منها أن المطور يأخر المشروع بسبب تغيير خطته، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد.
وأكد المزروع على أن التعثر في تسليم الوحدات السكنية للحاجزين الآن (أقل من واحد بالمائة).