نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. "وافي": حق المشتري عند تأخير استلام العقار "7 بالمائة" عن اليوم الواحد

منذ ساعة
1705
1
بالفيديو.. "وافي": حق المشتري عند تأخير استلام العقار "7 بالمائة" عن اليوم الواحد

الرياض (صدى):
أوضح مساعد الأمين العام للشؤون القانونية والتنظيمية لبرنامج "وافي"،أنس المزروع، أن هناك حق قائم للمشتري في حال التاخر في استلام العقار، "7 بالمائة" عن اليوم الواحد.

وكشف المزروع خلال حديثه في برنامج " يا هلا " كيفية حصول الحاجز على تعويض "7 بالمائة" عن اليوم الواحد تأخير في تسليم العقار.

وقال المزروع إن 7% هي متوسط الأجرة الثانوية التي دفعها، كأنك أجرتها للمطور مدة سنة كاملة، والمطور يطالب بها المشتري، وأحكام موافي لديها عقود منظمة تحمي المشتري.

وأشار إلى أن هناك أسباب غير مقبولة لتأخير المطور للمشروع المسند إليه، منها أن المطور يأخر المشروع بسبب تغيير خطته، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد.

وأكد المزروع على أن التعثر في تسليم الوحدات السكنية للحاجزين الآن (أقل من واحد بالمائة).

برنامج
العقار
تعويض
وافي
تأخير استلام العقار
أنس المزروع

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10448
منذ 34 دقيقة
كلووو كلام x كلام ***!!!

وفي الحقيقة أقلب وجهك **!!!

قال 7 بالمائه وفي اليوم الواحد قال *** ههههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

هلالي عاقل ليس متعصب مثلك
يا..ابوبدر ..قلت الصح..تسلم,,,,,,
القناص
اللي عليه بشت أتوقع توفى أيسر واحد
السامرالحربي
لو قال الشتاء عوض نقص الرجولة عن بعض الأزواج والأولياء لكان أفضل، أما أكثر رجولة لا استعارة ولا تشبيه ينطبق عليها. لأن ما يفعله...
ابو يزن
جماهير هذا النادي مالهم خاتمه لولا هو والدفع الرباعي والميزينات الخرافيه ما حققتم دوري وكان الان في دوري يلو
رااايق
كلووو كلام x كلام ***!!! وفي الحقيقة أقلب وجهك **!!! قال 7 بالمائه وفي اليوم الواحد قال *** ههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

وزير التعليم يعلن عن الموافقة السامية على إنشاء "مركز سارة السديري لدراسات المرأة"
وزير التعليم يعلن عن الموافقة السامية على إنشاء "مركز سارة السديري لدراسات المرأة"
منذ دقيقة 1122
شركة ميتسوبيشي توفر وظائف إدارية شاغرة
شركة ميتسوبيشي توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ 6 دقائق 1302
رونالدو يتهرب من تحديد الأفضل بين مبابي وهالاند
رونالدو يتهرب من تحديد الأفضل بين مبابي وهالاند
منذ 10 دقائق 1221
بالصور.. أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء
بالصور.. أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء
منذ 15 دقيقة 1263
أسعار الأراضي السكنية في عدد من الأحياء
أسعار الأراضي السكنية في عدد من الأحياء
منذ 20 دقيقة 1512
بالفيديو.. فضيحة مدوية لمذيع تركي على الهواء
بالفيديو.. فضيحة مدوية لمذيع تركي على الهواء
منذ 26 دقيقة 1521
الشمري مديرا لمركز صحي صفوى
الشمري مديرا لمركز صحي صفوى
منذ 31 دقيقة 1475
تنبيه من الرياح لمستخدمي طرق السليل ووادي الدواسر
تنبيه من الرياح لمستخدمي طرق السليل ووادي الدواسر
منذ 35 دقيقة 1431
مفتي المملكة: ابتلي العالم في هذا الزمن بجرأة ماجنة ودعاوى باطلة وشعارات فاسدة
مفتي المملكة: ابتلي العالم في هذا الزمن بجرأة ماجنة ودعاوى باطلة وشعارات فاسدة
منذ 40 دقيقة 1545
أول طفل تلقى اللقاح: أريد من جميع الأطفال أخذ التطعيم لنعود للدراسة"
أول طفل تلقى اللقاح: أريد من جميع الأطفال أخذ التطعيم لنعود للدراسة"
منذ 46 دقيقة 1580