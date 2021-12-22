"عسكري": تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن إخلاء "إيرلو" تنافي دور المملكة الانساني

الرياض (صدى):
أكد اللواء الدكتور شامي الظاهري المحلل العسكري، أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن إخلاء إيرلو تتنافى مع دور المملكة الإنساني والأخلاقي.
وتفصيلاً، قال "الظاهري" في حديثه: "ما صرح به وزير الخارجية الإيراني لا يمت للحقيقة ومنافي لما عملته المملكة العربية السعودية فالمملكة تعمل مع اليمن في حرب إنسانية بها جميع القواعد الإنسانية والدولية"، بحسب قناة "الإخبارية".
وأضاف: "إيران تسببت في إطلاق الصواريخ والمسيرات التي أطلقت على المملكة العربية السعودية والمملكة سهلت نقل إيرلو بعد أقل من ٢٤ سنة لاعتبارات إنسانية".
وتابع: "تم نقل إيرلو إلى مستشفيات داخل المملكة العربية السعودية وتم علاجه داخل المستشفيات وحينما انتهى علاجه تم نقله إلى مسقط ثم إلى إيران".
وعاد المحلل العسكري ليؤكد على دور المملكة الأخلاقي والإنساني في الحرب مع اليمن قائلاً: "دور المملكة العربية السعودية دور أخلاقي وحربنا مع اليمن حربًا اخلاقيًا تعتمد على الجانب الإنساني وتوثيق جميع الإجراءات والتوجيهات الدولية والمحلية والإنسانية".