فرصة أخيرة لـ "فيريرا" مع الفتح

ماجد محمد (صدى):
منحت إدارة نادي الفتح، برئاسة سعد العفالق، المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، فرصة أخيرة حتي نهاية الدور الأول، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لتقييم عمله قبل اتخاذ قرار بإقالته، في ظل تراجع نتائجه.
ويأتي الفتح في الوقت الحالي في المركز الثاني عشر في الدوري، برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الحزم صاحب المركز الأخير؛ حيث فشل النموذجي في التأهل إلي دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة من النصر ، بهدف مقابل لا شيء، ليودع البطولة.
والجدير بالذكر، أن الفتح يستعد لمواجهة الهلال، في مباراته المقبلة، يوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.