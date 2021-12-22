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فرصة أخيرة لـ "فيريرا" مع الفتح

منذ 7 ساعات
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فرصة أخيرة لـ "فيريرا" مع الفتح

ماجد محمد (صدى):
منحت إدارة نادي الفتح، برئاسة سعد العفالق، المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، فرصة أخيرة حتي نهاية الدور الأول، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لتقييم عمله قبل اتخاذ قرار بإقالته، في ظل تراجع نتائجه.

ويأتي الفتح في الوقت الحالي في المركز الثاني عشر في الدوري، برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الحزم صاحب المركز الأخير؛ حيث فشل النموذجي في التأهل إلي دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة من النصر ، بهدف مقابل لا شيء، ليودع البطولة.

والجدير بالذكر، أن الفتح يستعد لمواجهة الهلال، في مباراته المقبلة، يوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 

الفتح
دوري المحترفين
إقالة
فيريرا

التعليقات

صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3439
منذ ساعة
دايم قبل مباريات الهلال اما ما عداها عادي جداً الهلال باب رزق جميل لجميع اللاعبين والمدربين

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المسافر
انتم ماتشوفون الجماهير خارجة من استاد الجوهرة كيف مباراة الاتفاق؟؟ هذي جماهير الاتحاد تهتف ضد حمد الله في مباراة النصر والاتحلد.على طول صدرتوا احكامكم...
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