شاهد.. زوجان يتغلبان على لص بطريقة مثالية

كانبرا (صدى):
وثق مقطع فيديو تعاون زوجان بطريقة مثالية من أجل إيقاف "لص" حاول سرقة سياراتهم في بلدة بأستراليا.
ويظهر في "الفيديو" اللص وهو يحاول اقتحام السيارة ليهرع الزوج إلى السيارة عند رؤيته اللص، ويتعلق بباب السيارة برغم من قيادة اللص لها.
وتمكن الزوج من دخول السيارة أثناء قيادة اللص لها وإجباره على إيقافها ثم ظهرت الزوجة ومعها عصا غليظة لتنهال ضربًا على السارق أثناء ترجله من السيارة.
وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو "اللص" معبرين عن انبهارهم بالثنائي ااخارق الرجل وزوجته.