نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. زوجان يتغلبان على لص بطريقة مثالية

منذ ساعة
1106
4
شاهد.. زوجان يتغلبان على لص بطريقة مثالية

كانبرا (صدى):
وثق مقطع فيديو تعاون زوجان بطريقة مثالية من أجل إيقاف "لص" حاول سرقة سياراتهم في بلدة بأستراليا.

ويظهر في "الفيديو" اللص وهو يحاول اقتحام السيارة ليهرع الزوج إلى السيارة عند رؤيته اللص، ويتعلق بباب السيارة برغم من قيادة اللص لها.

وتمكن الزوج من دخول السيارة أثناء قيادة اللص لها وإجباره على إيقافها ثم ظهرت الزوجة ومعها عصا غليظة لتنهال ضربًا على السارق أثناء ترجله من السيارة.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو "اللص" معبرين عن انبهارهم بالثنائي ااخارق الرجل وزوجته.

سرقة سيارة
لص
السرقة
السارق
الثنائي الخارق

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10803
منذ ساعة
فعلا شجعان
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10803
منذ ساعة
فعلا شجعان
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10803
منذ ساعة
فعلا شجعان
قرم
قرم عدد التعليقات : 621
منذ ساعة
شكرا نجاة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

هلالي عاقل ليس متعصب مثلك
يا..ابوبدر ..قلت الصح..تسلم,,,,,,
القناص
اللي عليه بشت أتوقع توفى أيسر واحد
السامرالحربي
لو قال الشتاء عوض نقص الرجولة عن بعض الأزواج والأولياء لكان أفضل، أما أكثر رجولة لا استعارة ولا تشبيه ينطبق عليها. لأن ما يفعله...
ابو يزن
جماهير هذا النادي مالهم خاتمه لولا هو والدفع الرباعي والميزينات الخرافيه ما حققتم دوري وكان الان في دوري يلو
رااايق
كلووو كلام x كلام ***!!! وفي الحقيقة أقلب وجهك **!!! قال 7 بالمائه وفي اليوم الواحد قال *** ههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

وزير التعليم يعلن عن الموافقة السامية على إنشاء "مركز سارة السديري لدراسات المرأة"
وزير التعليم يعلن عن الموافقة السامية على إنشاء "مركز سارة السديري لدراسات المرأة"
منذ دقيقة 1121
شركة ميتسوبيشي توفر وظائف إدارية شاغرة
شركة ميتسوبيشي توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ 6 دقائق 1302
رونالدو يتهرب من تحديد الأفضل بين مبابي وهالاند
رونالدو يتهرب من تحديد الأفضل بين مبابي وهالاند
منذ 10 دقائق 1221
بالصور.. أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء
بالصور.. أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء
منذ 15 دقيقة 1263
أسعار الأراضي السكنية في عدد من الأحياء
أسعار الأراضي السكنية في عدد من الأحياء
منذ 20 دقيقة 1507
بالفيديو.. فضيحة مدوية لمذيع تركي على الهواء
بالفيديو.. فضيحة مدوية لمذيع تركي على الهواء
منذ 26 دقيقة 1521
الشمري مديرا لمركز صحي صفوى
الشمري مديرا لمركز صحي صفوى
منذ 31 دقيقة 1475
تنبيه من الرياح لمستخدمي طرق السليل ووادي الدواسر
تنبيه من الرياح لمستخدمي طرق السليل ووادي الدواسر
منذ 35 دقيقة 1431
مفتي المملكة: ابتلي العالم في هذا الزمن بجرأة ماجنة ودعاوى باطلة وشعارات فاسدة
مفتي المملكة: ابتلي العالم في هذا الزمن بجرأة ماجنة ودعاوى باطلة وشعارات فاسدة
منذ 40 دقيقة 1545
أول طفل تلقى اللقاح: أريد من جميع الأطفال أخذ التطعيم لنعود للدراسة"
أول طفل تلقى اللقاح: أريد من جميع الأطفال أخذ التطعيم لنعود للدراسة"
منذ 46 دقيقة 1580