بالفيديو.. مختص ينصح بالابتعاد عن الطعام أثناء الحزن ويوضح السبب

أميرة خالد (صدى):
أوضح الدكتور عمار العمار المتخصص في كيمياء التغذية علاقة الحزن والانكسار بمناعة الجسم، ودعى إلى الابتعاد عن أكل الطعام بشكل كبير أثناء الحزن.
وقال المختص أن الذي يسبب مشاكل للإنسان بغض نفسي او بغض كيمائي او بغض جسدي ، مشيرا إلى أن كل هذا يعمل على ارتفاع هرمون الضغط النفسي المسمى بهرمون الكورتيزون وبعدها ارتفاع هرمون الادرينالين الذين يؤثروا على الجهاز الهضمي، كما يؤثروا على المناعة.
وأضاف العمار "يجب وقت الخزن تجنب الطعام بشكل كبير، ويمكن تناول السوائل ، كما يجب الابتعاد عن البروتين لانه يستهلك جهد كبير من الجهاز الهضمي حتى يتم هضمه"مبينا أن عند ارتفاع الكورتيزون سبرتفع سكر الدم وسينخفض هرمون الجوع ويشعر الأشخاص أن لديهم رغبة في تناول الطعام .
وكشف المختص عن الاضطرابات التي تحدث في الجيم ويكون سببها الحزن والانكسار، مؤكدا أنه يحدث اضطرابات في سكر الدم وفي حال استمراره يحدث مقاومة انسولين ثم ارتفاع الأنسولين وبعدها يحدث زيادة في لزوجة الدم.
وأشار إلى أن الجسم يبدأ في رفع ضغط الدم لإيصال المحتوى الغذائى المطلوب وتتدرج المشاكل الصحية ويحدث كسل للغدة ، ويلجأ الأشخاص إلى المكملات الغذائية لإصلاح الخلل وغالبا لاتفيد ، داعيا إلى حل المشكلة النفسية اولا.