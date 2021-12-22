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شرطة القصيم تقبض على مقيم آوى 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود

منذ 3 ساعات
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شرطة القصيم تقبض على مقيم آوى 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود

بريدة (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الصومالية، لإيوائه (12) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي, أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقمين (999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

شرطة منطقة القصيم
منطقة القصيم
أنظمة الإقامة
الإجراءات النظامية
أمن الحدود

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 791
منذ ساعة
اجنبي ويأوي الاجانب؟!
هذه كارثة

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أحدث التعليقات

هلالي عاقل ليس متعصب مثلك
يا..ابوبدر ..قلت الصح..تسلم,,,,,,
القناص
اللي عليه بشت أتوقع توفى أيسر واحد
السامرالحربي
لو قال الشتاء عوض نقص الرجولة عن بعض الأزواج والأولياء لكان أفضل، أما أكثر رجولة لا استعارة ولا تشبيه ينطبق عليها. لأن ما يفعله...
ابو يزن
جماهير هذا النادي مالهم خاتمه لولا هو والدفع الرباعي والميزينات الخرافيه ما حققتم دوري وكان الان في دوري يلو
رااايق
كلووو كلام x كلام ***!!! وفي الحقيقة أقلب وجهك **!!! قال 7 بالمائه وفي اليوم الواحد قال *** ههههههههههههههههههه

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