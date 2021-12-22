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كيف بدأ الكبتاجون في ‎المملكة ؟.. "الدخيل" يجيب

منذ 3 ساعات
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كيف بدأ الكبتاجون في ‎المملكة ؟.. "الدخيل" يجيب

الرياض (صدى):
تحدث أستاذ مادة المخدرات في كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور خالد الدخيل عن بداية الكبتاجون في المملكة.

وقال الدخيل أن المملكة من أكثر دول العالم استهدافا للمخدرات و خاصة الكبتاجون، مشيرا إلى أنه لايصنع إلا في المناطق العربية وسوقه هو الشرق الأوسط.

وأضاف أن المملكة هدف رئيسي لشبكات تهريب المخدرات العابرةللحدود ، مبينا أن الكبتاجون بدأ في المملكة كمادة علاجية ثم تطورت وطالبت المملكة بمنعه وإدراجه إلى جدول المخدرات.

وأشار إلى أنه بعد المنع أصبحت الدول تتاجر به بطرق غير شرعية وانتشر بين الشباب في المجتمع ، لكن بدأت الناس تستوعب أضراره، مؤكدا أن يقظة الأجهزة الأمنية في المملكة تمكنت من إحباط مخططات المهربين

المخدرات
المملكة
الكبتاجون
الأجهزة الأمنية

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 954
منذ ساعتين
غير صحيح الاصلي يصنع في المانيا اما الي عندنا مضروب
زاير الشمالي
زاير الشمالي عدد التعليقات : 598
منذ 40 دقيقة
حسب ماسمعت ان حبوب الكبتاجون كانت تباع بالصيدليات الى سنة ١٤٠٥ بعدها تم المنع

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أحدث التعليقات

هلالي عاقل ليس متعصب مثلك
يا..ابوبدر ..قلت الصح..تسلم,,,,,,
القناص
اللي عليه بشت أتوقع توفى أيسر واحد
السامرالحربي
لو قال الشتاء عوض نقص الرجولة عن بعض الأزواج والأولياء لكان أفضل، أما أكثر رجولة لا استعارة ولا تشبيه ينطبق عليها. لأن ما يفعله...
ابو يزن
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رااايق
كلووو كلام x كلام ***!!! وفي الحقيقة أقلب وجهك **!!! قال 7 بالمائه وفي اليوم الواحد قال *** ههههههههههههههههههه

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