كيف بدأ الكبتاجون في ‎المملكة ؟.. "الدخيل" يجيب

الرياض (صدى):
تحدث أستاذ مادة المخدرات في كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور خالد الدخيل عن بداية الكبتاجون في المملكة.
وقال الدخيل أن المملكة من أكثر دول العالم استهدافا للمخدرات و خاصة الكبتاجون، مشيرا إلى أنه لايصنع إلا في المناطق العربية وسوقه هو الشرق الأوسط.
وأضاف أن المملكة هدف رئيسي لشبكات تهريب المخدرات العابرةللحدود ، مبينا أن الكبتاجون بدأ في المملكة كمادة علاجية ثم تطورت وطالبت المملكة بمنعه وإدراجه إلى جدول المخدرات.
وأشار إلى أنه بعد المنع أصبحت الدول تتاجر به بطرق غير شرعية وانتشر بين الشباب في المجتمع ، لكن بدأت الناس تستوعب أضراره، مؤكدا أن يقظة الأجهزة الأمنية في المملكة تمكنت من إحباط مخططات المهربين