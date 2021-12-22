فهد الروقي : قناعتي أن احتجاج الهلال لن يقبل حتى لو اعتذر النفيعي والنقاز

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي فهد الروقي أن احتجاج نادي الهلال ضد التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي لن يقبل ابدا.
وقال الروقي "قناعتي أن احتجاج الهلال لن يقبل حتى لو اعتذر النفيعي وحمدي النقاز "، مشيرا إلى أن الهلال أحضر عقد اللاعب مع الزمالك لتدقبول الاحتجاج .
وأضاف أنه يوجد اتفاقية مع نادي الزمالك أن يتم قيد حمدي النقاز في نادي الزمالك مقابل أن يسحب شكواه "
وفي وقت سابق أكدت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي الهلال ضد مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي أمام الهلال، في مواجهة الفريقين في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.
وتقدم الهلال باحتجاج على مشاركة حمدي النقاز في مواجهة الفريقين في أكتوبر الماضي، ويعتقد الهلال بعدم قانونية مشاركة النقاز
وقالت لجنة الانضباط،ط، إنه تم رفض الاستئناف من حيث الموضوع وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض احتجاج الهلال على مشاركة اللاعب، وأكدت أن القرار غير قابل للطعن.