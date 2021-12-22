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فهد الروقي : قناعتي أن احتجاج الهلال لن يقبل حتى لو اعتذر النفيعي والنقاز

منذ ساعتين
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فهد الروقي : قناعتي أن احتجاج الهلال لن يقبل حتى لو اعتذر النفيعي والنقاز

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي فهد الروقي أن احتجاج نادي الهلال ضد التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي لن يقبل ابدا.

وقال الروقي "قناعتي أن احتجاج الهلال لن يقبل حتى لو اعتذر النفيعي وحمدي النقاز "، مشيرا إلى أن الهلال أحضر عقد اللاعب مع الزمالك لتدقبول الاحتجاج .

وأضاف أنه يوجد اتفاقية مع نادي الزمالك أن يتم قيد حمدي النقاز في نادي الزمالك مقابل أن يسحب شكواه "

وفي وقت سابق أكدت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي الهلال ضد مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي أمام الهلال، في مواجهة الفريقين في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وتقدم الهلال باحتجاج على مشاركة حمدي النقاز في مواجهة الفريقين في أكتوبر الماضي، ويعتقد الهلال بعدم قانونية مشاركة النقاز

وقالت لجنة الانضباط،ط، إنه تم رفض الاستئناف من حيث الموضوع وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض احتجاج الهلال على مشاركة اللاعب، وأكدت أن القرار غير قابل للطعن.

التعليقات

راي
راي عدد التعليقات : 1442
منذ 51 دقيقة
اقول ييا روقي الله يعن نفسك عليك ومع الاسف انك معلم لاكن التعصب الاعمى فيك ياكل ويشرب في دمك لاكن نحن في اخر الزمان وقدقيل فيه الكثير من ردائت الامور والشاهد انك معلم,,,,,,,,,
صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3437
منذ 38 دقيقة
لن يقبل الاحتجاج لكون المتضرر الاهلي صدقوني لو المتضرر الهلال كان شفت قبول الاحتجاج لكن عندهم ظلم الهلال عدالة حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4136
منذ 25 دقيقة
يالروقي انت لو تشوف حل لك مع كف الفنانة شمس وتعالج آثاره يمكن تعرف الحق من الباطل

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
يااااااااااليت ترجع سيارتنا المسروقه
الوفاء طبعي
اللي مقهور من الاحتفالية يروح يرفع شكوى على البليهي وكذلك على الجحفلي،،، وش دخلكم ترا كل التعليقات جمهور الفقر من قهرهم من الوحش البليهي،،...
الوفاء طبعي
ابو عبدالرحمن،، صياحك طرب فأطربنا وحبذا تأخذ مكبر-صوت من عند وليد الفراج فهناك من يريد أن يسمع ويستمتع
كلام مليان
انصدم بالواقع نادي وضيع 3 دوري و صفر اسيا واعلام منبطح
الآسيوية صعبة قوية
البليهي جالطهم يراقبونة حتى في سكنة جلطهم لم يمر وقت طويل بعد موقعة جحفلي حتى جائهم الوحش البليهي واقض مضاجعهم واذاقهم المر ولا زال...

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