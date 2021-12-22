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هذا اللى صدق توهق في حلاله
منذ ساعتين
861
1
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15234
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههه
هذه العنزة، تخالف المقولة التي تقول:- لو أن الماعز يطير لما إستطعنا أن نحلبه
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ابوعبدالله
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