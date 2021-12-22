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بيل جيتس يتوقع انتهاء موجة أوميكرون مارس المقبل

منذ 9 ساعات
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بيل جيتس يتوقع انتهاء موجة أوميكرون مارس المقبل

وكالات (صدى):
توقع بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" انتهاء الموجة الحالية من المتحور الجديد أوميكرون مارس المقبل.

وأرجع "جيتس" السبب في ذلك أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة، وبمجرد انتشار المرض بين الأشخاص سيكتسب المزيد منهم مناعة ضد الفيروس، بما يساعد على التعافي من الموجة الجديدة.

وأشار بيل جيتس أن الأشهر القادمة قد تكون سيئة إلا أنه ما زال يعتقد أن الوباء قد ينتهي في عام 2022، إذا اتخذت السلطات والأشخاص خطوات صحيحة.

وفي ذات السياق، قرر بيل جيتس إلغاء معظم خططه لقضاء العطلات بسبب متحور "أوميكرون"؛ مشيرًا إلى أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع حتى إنه أصاب عددًا من أصدقائه.

 

كورونا
بيل جيتس
الفيروس
أوميكرون
موجة أوميكرون

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10448
منذ 7 ساعات
حتى ياا بيل جيتس تتوقع بأشياء صحية وطبية **!!!!!!

ما لومك حتى الدكاتره والعلماء في الصحة الطبيه ** ما يدرون وكلهم يتوقعون **!!!

يااا كومار وأنت ما بـ تتوقع زيهم **!!!!!!!!

أقول جيب أثنين شمام بالحليب و واحد منجا **!! ههههههههههههههههههههههه
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 795
منذ 41 دقيقة
اريد ان اعرف وش علاقة هذ الشخص بكرونا ومتحوراته
حتى ان العالم صار يأخذ بكلامه؟
لا يكون ان الفيروس نفس فيروس الحاسوب؟!

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أحدث التعليقات

برنس
قلعك الله انتى الاوله
برق امصحا
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون...
عبدالله
اريد ان اعرف وش علاقة هذ الشخص بكرونا ومتحوراته حتى ان العالم صار يأخذ بكلامه؟ لا يكون ان الفيروس نفس فيروس الحاسوب؟!
سعد
والله نحب البنات السعوديات متواضعات وجميلات وربات بيوت ويسعدن ازواجهنسعد
سعد
والله نحب البنات السعوديات متواضعات وجميلات وربات بيوت ويسعدن ازواجهنسعد

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