بيل جيتس يتوقع انتهاء موجة أوميكرون مارس المقبل

وكالات (صدى):
توقع بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" انتهاء الموجة الحالية من المتحور الجديد أوميكرون مارس المقبل.
وأرجع "جيتس" السبب في ذلك أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة، وبمجرد انتشار المرض بين الأشخاص سيكتسب المزيد منهم مناعة ضد الفيروس، بما يساعد على التعافي من الموجة الجديدة.
وأشار بيل جيتس أن الأشهر القادمة قد تكون سيئة إلا أنه ما زال يعتقد أن الوباء قد ينتهي في عام 2022، إذا اتخذت السلطات والأشخاص خطوات صحيحة.
وفي ذات السياق، قرر بيل جيتس إلغاء معظم خططه لقضاء العطلات بسبب متحور "أوميكرون"؛ مشيرًا إلى أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع حتى إنه أصاب عددًا من أصدقائه.