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"السديس": الجرعة التنشيطية تسهم في تهيئة البيئة التعبدية الصحية

منذ ساعة
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"السديس": الجرعة التنشيطية تسهم في تهيئة البيئة التعبدية الصحية

الرياض (صدى):
طالب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كافة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقاصدي الحرمين الشريفين، على تلقي الجرعة المعززة "الثالثة" من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وشدد الدكتور عبدالرحمن السديس، على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة؛ لضمان توفير بيئة تعبدية صحية وآمنة لمرتادي الحرمين الشريفين، تضمن سلامتهم خلال أداء النسك والعبادات؛ مؤكدًا أن قيادة المملكة قدمت أنموذجًا فريدًا في إدارة تَبِعات الجائحة، وقدمت كل التسهيلات المُعينة على تلقي اللقاحات التي أثبتت فاعليتها محليًّا وعالميًّا في درء التبعات وحفظ الأنفس الذي تؤكد عليها تعاليم الشريعة الإسلامية.

وأوضح السديس دور المسؤولية المجتمعية في انحسار الجائحة وعودة الحياة الطبيعية في المملكة على وجه العموم والحرمين الشريفين على وجه الخصوص؛ داعيًا الجميع إلى تلقي جرعات اللقاح للمشاركة في الإنجازات والنجاحات التاريخية التي حققتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- من خلال حِزَم من القرارات والإجراءات النوعية التي أثبتت جدارتها في إدارة الأزمة الاستثنائية على الصعيد المحلي والعالمي.

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كورونا
شؤون الحرمين
فيروس كورونا
عبدالرحمن السديس
الجرعة التنشيطية
بيذة تعبدية

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 127
منذ ساعة
خير ان شاء الله

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أحدث التعليقات

نبيل
هذا الحب رقم كم
نبيل
هذا الحب رقم كم
kkkk
صلوي اتحادي لاتلومه يظلم الخصم ولكن الشرهه على لجنة التحكيم
ابو عمير
بدأ يشتغلون على تاليسكا بعد ماخلصو على حمد الله وينهم عن سالم الدوسري لهذه الدرجه العالمي مسبب لكم ازمه نفسيه للاعلاميين ولمحرري اخبار صدى...
سعووود
اي منجا يا دكتور .. شوف شكلها قبل الفلوس الله يرحم .

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