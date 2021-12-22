"العنزي": القانون يقول أن لجنة الانضباط يجب أن تتدخل بعد شكوى النصر

طلال الغامدي (صدى):
أكد الناقد الرياضي محمد العنزي أن نص القانون يقول أن لجنة الانضباط طيب أن تتدخل بعد شكوى النادي.
وتفصيلاً، قال "العنزي" في حديثه: "يجوز للجنة أن تتدخل بنفسها أو بناءً على احتجاج المنافس والنصر احتج، وبالتالي يفترض أن تنظر لجنة الانضباط بناءً على احتجاج النصر أن تنظر لهذه الحالة".
فيما رد الإعلامي وليد الفرج قائلاً: "لو تدخلت لجنة الانضباط في موضوع تدخل سالم على انسيلمو ستصبح لجنة تحكيم وستعم الفوضى".
وعاد "العنزي" ورد: "يهمني في هذه الحالات أن تخرج لجنة الانظباط وتوضح وينتهي الموضوع لأن هذه حالة جدلية".
وكانت إدارة النصر قد رفعت شكوى للجنة الانضباط والأخلاق بشأن الركلة التي قام بها لاعب الهلال سالم الدوسري باتجاه اللاعب "انسيلمو" في المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بفوز النصر بنتيحة "2-0".