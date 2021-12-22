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"العنزي": القانون يقول أن لجنة الانضباط يجب أن تتدخل بعد شكوى النصر

منذ ساعة
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"العنزي": القانون يقول أن لجنة الانضباط يجب أن تتدخل بعد شكوى النصر

طلال الغامدي (صدى):
أكد الناقد الرياضي محمد العنزي أن نص القانون يقول أن لجنة الانضباط طيب أن تتدخل بعد شكوى النادي.

وتفصيلاً، قال "العنزي" في حديثه: "يجوز للجنة أن تتدخل بنفسها أو بناءً على احتجاج المنافس والنصر احتج، وبالتالي يفترض أن تنظر لجنة الانضباط بناءً على احتجاج النصر أن تنظر لهذه الحالة".

فيما رد الإعلامي وليد الفرج قائلاً: "لو تدخلت لجنة الانضباط في موضوع تدخل سالم على انسيلمو ستصبح لجنة تحكيم وستعم الفوضى".

وعاد "العنزي" ورد: "يهمني في هذه الحالات أن تخرج لجنة الانظباط وتوضح وينتهي الموضوع لأن هذه حالة جدلية".

وكانت إدارة النصر قد رفعت شكوى للجنة الانضباط والأخلاق بشأن الركلة التي قام بها لاعب الهلال سالم الدوسري باتجاه اللاعب "انسيلمو" في المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بفوز النصر بنتيحة "2-0".

 

النصر
الهلال
وليد الفراج
سالم الدوسري
انسيلمو
محمد العزي

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2917
منذ 30 دقيقة
لا لجنة انضباط و لا لجنة تحكيم ولا جميع اللجان في الاتحاد راح يتحركون اذا كان اللاعب في نادي من اندية الضجيج ولنا في أكثر من حالة مرت مرور الكرام بدون اي عقوبات عكس اذا كان اللاعب في نادي غير اندية الضجيج نشوف العقوبات حتى ولو كان في وقت اجازه لن يتطوروا

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أحدث التعليقات

نبيل
هذا الحب رقم كم
نبيل
هذا الحب رقم كم
kkkk
صلوي اتحادي لاتلومه يظلم الخصم ولكن الشرهه على لجنة التحكيم
ابو عمير
بدأ يشتغلون على تاليسكا بعد ماخلصو على حمد الله وينهم عن سالم الدوسري لهذه الدرجه العالمي مسبب لكم ازمه نفسيه للاعلاميين ولمحرري اخبار صدى...
سعووود
اي منجا يا دكتور .. شوف شكلها قبل الفلوس الله يرحم .

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